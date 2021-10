Hannover

Irgendwann hatte dieser Mann wunderbare Versionen von begrünten Dächern über der Stadt, die man bequem von Dach zu Dach auf sogenannten Roofwalks erreichen kann. Wo man auf den Flachdächern in der Hängeschaukel sitzen und bis zum Deister gucken kann – ohne Zwang, etwas zu konsumieren. Wie ist es eigentlich, wenn diese Visionen Wirklichkeit werden? „Schön“, sagt Ronald Clark, von Berufs wegen noch ein Vierteljahr Herr über die Herrenhäuser Gärten.

Er sei ja eigentlich überhaupt nicht zuständig. Aber: „Bei dem Parkhaus in der Schmiedestraße war ich aktiv beteiligt, das macht der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün toll.“ Oben auf dem Parkhaus hätte man „einen der besten Ausblicke Hannovers, man guckt auf Nord/LB, Marktkirche, Kreuzkirche, Anzeigerhochhaus und im Hintergrund den Deister. Spätestens 2025 kann man da in einer Schaukel sitzen und die Aussicht genießen“.

Mag es grün: Herrenhausen-Chef Ronald Clark. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Das Gebäude und das Dach wären tragfähig, man habe eine große Fläche, die gut entwässert sei. „Wenn man das richtig macht, kann man auch kleine Bäume pflanzen. Bäume aus Nordamerika, die Frost und Hitze abkönnen. Man kann in anderen Bereichen robusten Rasen nehmen, auf den man sich legen kann.“ Und sehr gut mit Gräsern arbeiten, „da kann man schöne Sachen machen“. Grundsätzlich könne man auch Kräuter und Gemüse pflanzen, „aber darum muss sich jemand kümmern“. Clark sieht da oben Kinder spielen, wenn deren Eltern einkaufen sind. Es müsse immer kostenlos sein, ohne Verzehr, ohne Konsumpflicht. „Es geht um die Aufenthaltsqualität in der Stadt.“

Und dann ist da der ökologische Aspekt. Was kann so ein begrüntes Dach gegen die Folgen des Klimawandels ausrichten? „Sehr vieles“, sagt Ronald Clark. Es gebe ungefähr 200.000 Quadratmeter Flachdach in der City, da sei größtenteil Beton oder Teerpappe drauf. Starkregen rutsche eins zu eins runter in die Kanalisation, sorge dann für volllaufende Keller und überschwemmte Kanalisation. „Wenn ich nur eine extensive Dachbegrünung habe, hält es auf jeden Fall genug zurück, um solche Dinge zu verhindern.“ Im Hochsommer wiederum heizten sich die Teerpappen auf über 80 Grad auf, Pflanzen aber würden das Licht absorbieren. Je intensiver die Dachbegrünung sei, desto mehr würde absorbiert.

Man müsse nur noch gucken, ob man im Roofwalk-Bereich an Randbereichen kleine Zisternen anbringt, um Wasser zu speichern. „Damit man nicht mit Trinkwasser wässert.“ Die Idee sei ja, das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Staatliche Förderungen gebe es – vor allem jetzt von der EU mit dem „European Green Deal“, der die EU bis 2050 klimaneutral machen soll.

Clark sieht Möglichkeiten, die auch im Kleinen helfen. „Es gibt irre Dinge mittlerweile. Man kann heutzutage zum Beispiel einen Sonnenschirm mit Photovoltaikstoff bespannen, der so gewonnene Strom sorgt dann für die Kühlung des Eisschranks.“ Die Leute redeten zu viel über Zumutungen beim Klimaschutz, aber es gebe viele tolle Ideen, dem Klimawandel entgegenzutreten. Die Dächerbegrünung sei eine, man müsse es als eine Art Labor für die zukünftige Stadt sehen.

Bloß nicht klein denken

Man kann sicher sein, dass die Dächerbegrünung in der Schmiedestraße nicht die einzige Vision Clarks bleibt. „Wenn man klein denkt, endet man klein“, sagt Clark und lacht.

Von Petra Rückerl