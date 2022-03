Hannover

Ein Stadtteiltheater zu führen, das sei eine Herzensangelegenheit, sagt Peter Gärtner. Es ist aber auch eine Herausforderung. Nachwuchs zu finden werde immer schwieriger, dasselbe gelte für passende Räume. Dennoch wird Gärtner nicht müde, sich um all das zu kümmern. Seit nun mehr 25 Jahren macht er das jetzt schon im von ihm gegründeten Südstädter Komöd’chen, gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Rolf Ohlendorf. Nun blicken die beiden auf eben diese 25 Jahre zurück – in ihrer Autobiografie „... ungeschminkt ... ungeAHNt“ (tredition, 19,99 Euro).

Die „Südstädter Theaterjungs“, wie sie von Bekannten und Freunden genannt werden, legen in der auf 216 Seiten schöne und unschöne Tatsachen offen. Eben ungeschminkt. „Theater ist unser Leben“, sagt Ohlendorf – mit all seinen Höhen und Tiefen.

Autor betreibt Ahnenforschung

Gärtner wuchs einst in Osterode am Harz auf. Theaterbesuche und eine Teilnahme an der Schultheater-AG weckten früh seine Liebe zum Theater. Vor rund 30 Jahren ist die Schlägerstraße in Hannovers Südstadt zu Gärtners neuer Heimat geworden – und in der Theaterszene Hannovers mitzumischen sein Projekt. Schauspielerisch habe ihn besonders seine Aktivität im Theater Stattwerk unter der Regie von Dieter Bartels, Mitbegründer der Theaterschule TuT Hannover, geprägt, sagt Gärtner.

Doch nicht nur das Theater beschäftigt den 62-Jährigen. „Besonders im hohen Alter wächst das Interesse, die eigenen Wurzeln zu hinterfragen“, sagt Gärtner. Vor etwas mehr als zehn Jahren habe er begonnen, intensiv über seine Vorfahren zu recherchieren. Die Ergebnisse seiner Suche finden sich ebenfalls in seiner Biografie wieder.

Auch seine Familienmitglieder seien keine Unbekannten gewesen, sagt Gärtner ein wenig stolz. Er berichtet unter anderem von seinen Großeltern, die einst eine Gastwirtschaft in der Heimat geprägt hätten. In salopper Sprache und anhand zahlreicher Anekdoten gewährt Gärtner Einblicke in die eigene Familiengeschichte, aber auch in die Lebens- und Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts.

Jubiläumsstück „Was dem einen recht ist“

Neben der Biografie haben die Theatermacher auch eine besondere Aufführung im Jubiläumsjahr 2022 geplant. Am kommenden Freitag, 18. März, 19.30 Uhr, Sonnabend, 19. März, 16 Uhr, und Sonntag, 20. März, 16 Uhr, wird im Freizeitheim Döhren, An der Wollebahn 1, die Midlife-Crisis-Komödie „Was dem einen recht ist“ aufgeführt. Tickets sind nur im Vorverkauf im Döhrener Schreibwarenladen Suat Kaya zu erwerben. Der Eintritt kostet regulär 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Von Felina Wellner