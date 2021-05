Hannover: Großkontrolle gegen Poser am Maschsee

Hannover

Wer am Freitagabend am Maschsee mit einem „flotten“ Auto unterwegs war, der kam nicht unkontrolliert davon: Bei einer Großkontrolle hat die Polizei vornehmlich auffällige Fahrzeuge überprüft.

Hintergrund: Besonders am Wochenende hat sich die sogenannte Poser- und Tuningszene am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer getroffen. Die lange gerade Straße ermuntert immer häufiger PS-Protzer zum Gasgeben. Entsprechend laut sind die Fahrzeuge, die teilweise mit manipulierten Abgasanlagen unterwegs sind. Zurückbleiben an den Parkplätzen immer Unmengen von Müll, die am Samstagmorgen weggeräumt werden müssen.

Zwei Kontrollstellen eingerichtet

Die Polizei hatte zwei Kontrollstellen eingerichtet, eine an der Geibelstraße, aber auch vorne am Sprengel Museum standen die Fahnder parat, hatten extra am Hellebardier einen Platz abgesperrt, wo die Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen wurden.

Eine Bilanz konnte die Polizei am Freitagabend noch nicht geben. Die Kontrolle muss erst ausgewertet werden.

Von NP/perre