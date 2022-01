Hannover

Die Lücke bleibt groß: Im Haushalt der Stadt Hannover für 2021 klafft ein Finanzloch von rund 150 Millionen Euro. „Auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind, weil es noch Buchungen für 2021 gibt, so können wir doch klare Konturen sehen“, so Stadtkämmerer Axel von der Ohe im Haushalts-und Finanzausschuss, in dem er die Finanzlage der Stadt schilderte. Immerhin: Gegenüber dem eingebrachten Haushalt fällt das Defizit wohl um 50 Millionen Euro kleiner aus. Mit den Ermächtigungen aus den Haushaltsresten steht die Stadt eventuell sogar um 70 Millionen Euro besser dar als prognostiziert.

Hauptgrund dafür ist nach Schilderungen von der Ohes die Gewerbesteuer der Stadt, traditionell die Haupteinnahmequelle. „Wir haben offenbar robuste Wirtschaftsbetriebe, die der Corona-Krise trotzen“, sagte er. Etwa 700 Millionen Euro haben die Unternehmen schon in die Stadtkasse gespült, mit 607 Millionen Euro hatte die Kämmerei nur gerechnet. Aber: „Ohne diese Gewerbesteuereinnahmen sähe es vermutlich noch düsterer aus.“ Mindereinnahmen gibt es etwa beim Gemeindeanteil an der Umsatz-und Einkommensteuer – beim Bezug von Kurzarbeitergeld fällt grundsätzlich zunächst keine Einkommensteuer an. Wegen Corona hatte viele Betriebe ihre Mitarbeiter auch 2021 in Kurzarbeit geschickt.

Altdefizite betragen inzwischen 600 Millionen Euro

Im zweiten Jahr in Folge habe die Stadt Hannover nun ein eklatantes Defizit, so Axel von der Ohe. „Vor Corona hatten wir noch 55 Millionen Euro Miese und den Ehrgeiz, dies zu tilgen, um wieder investieren zu können. Das geht nun nicht mehr.“ Das Altdefizit der Stadt betrage zum Ende des Jahres nunmehr 600 Millionen Euro. Eine Besserung sei vorerst nicht in Sicht. Mit Ausnahme von Enercity, das jedes Jahr 100 Millionen Euro an die Stadt abführt, bleiben Gewinnausschüttungen beteiligter Unternehmen so gut wie aus – Beispiel Messe AG, die die Stadt mit einer Bürgschaft und Kapitalzufuhr sogar über Wasser halten muss.

Und: Die aktuellen zusätzlichen coronabedingten Mehraufwendungen belaufen sich laut dem Stadtkämmerer auf 475.000 Euro etwa für die Anmietung von Räumen im HCC und weiteren 360.000 Euro für die Beschaffung von Antigen-Tests für die städtischen Mitarbeiter. Zu den aufaddierten Haushaltsdefizite kommen dann noch die Schulden aus langfristigen Krediten, die aus dem U-Bahn-Bau herrühren. Diese Altschulden belaufen sich auf rund 1,7 Milliarden Euro. Dafür zahlt die Stadt jährlich 40 Millionen Euro Zinsen – bei derzeit extrem niedrigen Zinsniveau.

Von Andreas Voigt