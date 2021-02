Hannover

Corona hat vieles verändert. Doch Not macht erfinderisch. So haben sich etliche Firmen aus verschiedenen Branchen umorientiert. So auch die hannoversche Künstler- und Booking-Agentur Weykup, die unter anderem während der Maschseefeste die Musiker an der Löwenbastion auf die Bühne brachte. Doch ist in dem Bereich aktuell nicht viel los, wie Geschäftsführerin Sonia Ordoñez Alcantara einräumt. „Wir versuchen halt, das beste draus zu machen.“

Das Beste heißt in diesem Fall aber auch: was Gutes. Denn zusammen mit der Agentur eventit, dem Hygiene-Dienstleister WeCare und dem Start-Up-Unternehmen Cleanbrace, dem die Erfindung des Desinfektionsarmbands zu verdanken ist, hat WeykUp am Freitag eine saubere Spende an Asphalt übergeben: 10.000 blaue OP-Masken und 200 gefüllte Desinfektionsarmbänder für die Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenmagazins.

Willkommene Überbrückungshilfe

„Das hilft uns für zwei bis drei Monate zur Überbrückung“, sagt Asphalt-Vertriebsleiter Thomas Eichler, „damit wir unserer Verkäufer schützen können.“ Auch die Desinfektionsarmbänder seien sehr hilfreich. „Damit tragen sie das Mittel direkt am Handgelenk.“ Einfacher geht’s nicht.

Die Initialzündung für die Aktion kam eigentlich aus der Fanszene von Hannover 96. Die hatte vor dem Derby gegen Eintracht Braunschweig Anfang Februar zu Spenden für die Asphalt-Verkäufer aufgerufen. Denn die hatten den Verkauf des Straßenmagazins vor Weihnachten für einige Wochen einstellen müssen, und konnten dann nur unter Auflagen weitermachen. Dazu zählt eben das Tragen von medizinischen Masken und das Mitführen von Desinfektionsmittel.

Gut vernetzte Unternehmer

Und die Hilfsbereitschaft zog weitere Kreise. Bis zu dieser gut miteinander vernetzten Gruppe jüngerer Unternehmer. WeCare ist eine Marke der Firma CPS auf Sylt, die einen Rund-um-Service im Hygienebereich anbietet, insbesondere bei Veranstaltungen. Sie schützt mit antiviralen Lacken, misst mit Thermalscannern die Temperaturen von Besuchern oder führt Coronaschnelltests durch. Und steuern nun die Masken bei. „Unser Büro ist zwar in Ilsede bei Peine, aber wir kommen alle aus Hannover, sind mit Asphalt aufgewachsen“, sagt Vertriebsleiter Michael Skowronek. „Wir wollen sicher gehen, dass die Leute geschützt sind.“

Und da WeCare intensiv mit Cleanbrace zusammenarbeitet, schloss sich der Kreis. „Wir haben die ersten Armbänder auf dem Dachboden mit einem 3-D-Drucker hergestellt“, berichtet Mitgründer Joel Scholderer. Mittlerweile verkauft die Firma ihr Produkt weltweit – und will es demnächst mit zusätzlichen Duftstoffen verfeinern. „Wir wollen es in den Lifestylebereich integrieren“, sagt Scholderer. Doch zunächst helfen die Armbänder (Stückpreis 14,95 Euro) den rund 200 Verkäuferinnen und Verkäufern von Asphalt.

Von Andreas Krasselt