Hannover: Greenpeace fordert 77,5 Kilometer neue Radwege an Hauptstraßen

Würde man allein die privaten Pkw in Hannover auf einem großen Parkplatz nebeneinander aufreihen, entspräche das einer Fläche größer als der Calenberger Neustadt. Die misst 2,07 Millionen Quadratmeter. Der Mega-Parkplatz für die Autos würde 2,25 Millionen Quadratmeter in Anspruch nehmen. Das hat die Umweltorganisation Greenpeace für eine aktuelle Studie ausgerechnet.

Sie wollte damit veranschaulichen, wie viel weniger Platz benötigt würde, um an wichtigen Hauptverkehrsstraßen eine sichere Radinfrastruktur zu schaffen. Greenpeace schätzt, dass Hannover 77,5 Kilometer abgetrennte Radwege benötigt. Bei einer Breite von 2,5 Metern entspräche das einer Fläche von 0,19 Millionen Quadratmetern. Gerade einmal 8,6 Prozent des Platzes, der an Parkfläche benötigt wird.

Eine Fahrspur für den Radverkehr

Der tatsächliche Platz, den der Autoverkehr in Anspruch nimmt, ist noch sehr viel größer. Denn die Straßen hat Greenpeace gar nicht mitgerechnet. Auch benötigt jedes Auto im Schnitt mehr als einen Parkplatz, da die Fahrzeuge nicht nur zu Hause abgestellt werden, sondern auch Flächen vor dem Supermarkt, bei der Arbeit oder vor Freizeiteinrichtungen brauchen. Zudem lockt ein wichtiges Wirtschaftszentrum wie Hannover viele Auswärtige an, die in der Stadt arbeiten oder einkaufen.

Aus Sicht von Greenpeace ist es Zeit, diese Flächen neu zu verteilen. Die 77,5 Kilometer neue Radwege sind allerdings nur ein grober Anhaltspunkt. Als Hauptverkehrsstraßen hat Greenpeace anhand von Daten von OpenStreetMap nur solche Verbindungen gezählt, die pro Fahrtrichtung mehr als eine Spur haben – von denen also eine dem Radverkehr zur Verfügung gestellt werden könnte. Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings, dass es vielleicht schon einen gut ausgebauten Radweg auf dem Bürgersteig gibt. In der Studie hat Greenpeace die größten 30 Städte in Deutschland untersucht.

Radwege um ein vielfaches billiger als Kfz-Straßen

Um einen sicheren, zum Beispiel durch Poller klar vom Autoverkehr abgetrennten Radweg einzurichten, werden laut der Studie eine Million Euro pro Kilometer benötigt. Auch das ist nur eine grobe Schätzung. Wenn nicht viel verändert werden muss, kann es billiger werden. Wenn teure Umbauten, zum Beispiel an Kreuzungen, notwendig sind, können die Kosten höher liegen. Für Hannover kommt Greenpeace dementsprechend auf eine Summe von 77,5 Millionen Euro. Pro Einwohner entspräche das Investitionen von knapp 150 Euro.

Machbar, findet Greenpeace. Zumal das Radwegeprogramm ohnehin nur im Verlauf mehrerer Jahre umgesetzt werden könne, allein aufgrund der Planungskapazitäten. Kopenhagen gibt laut Studie seit Jahren im Schnitt rund 40 Euro pro Einwohner für die Radinfrastruktur aus. Zum Vergleich: 2019 verkündete die Stadt Hannover, dass sie die Investitionen auf jährlich zehn Euro pro Einwohner steigern wolle.

Hannover will 90 Kilometer Velorouten einrichten

Deutlich billiger wäre die Einrichtung der viel diskutierten Pop-up-Radwege. Sie kosten laut Greenpeace nur 10.000 Euro pro Kilometer. Im Neubau von Hauptverkehrsstraßen fallen laut Studie Kosten in Höhe von fünf bis acht Millionen Euro pro Kilometer an, beim Bau von Autobahnen sogar sechs bis 20 Millionen Euro.

Für Pop-up-Radwege gab es in Hannover bisher jedoch keine Mehrheit. In Berlin hatte das Verwaltungsgericht diese für rechtswidrig erklärt. Dagegen hat der Senat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt.

Stadt und Politik in Hannover setzen stattdessen auf den Bau von 13 Velorouten. Ihre Länge von rund 90 Kilometern übersteigt sogar noch die Länge des Netzes, das Greenpeace für Hannover fordert. Noch unklar ist, wie viel Geld die Routen kosten werden. Die Stadt steigt mit dem Projekt in die Detailplanung ein – und hofft auf üppige Fördergelder von Bund und Land.

Zumindest provisorisch sollen bis Ende Oktober vier Velorouten mit Fahnen und grünen Zeichen an den Straßenlaternen provisorisch markiert werden. Die Stadt will mit den Bürgern über den Verlauf und Problempunkte der Strecken ins Gespräch kommen.

Von Christian Bohnenkamp