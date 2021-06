Hannover

Sie zogen durch die ganze Stadt: Vor die Oper, an das Steintor, vor die Leibniz Uni und den Hauptbahnhof – aber hauptsächlich vor Edeka-Märkten in Hannover. Dort sprühten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace mit Wasser und Schablonen ihren Slogan: „Haltung zeigen – Billigfleisch raus“.

Dabei wurde kein Dreck gemacht, sondern sozusagen das Gegenteil: Die Greenpeace-Aktivisten säuberten mit Hochdruckreinigern und Schablonen den Straßenbelag. Der Edeka-Slogan „Wir lieben Lebensmittel” wurde so umgewandelt, dass er „Edeka: Wir lieben Tierleid, Artensterben und Klimakrise” ergab. Den Grund, diese Supermarktkette aufs Korn zu nehmen, erklärte Greenpeace-Aktivistin Friederike Seidl so: „Die größte deutsche Supermarktkette weigert sich als einziger großer Lebensmitteleinzelhändler, Frischfleisch ihrer Eigenmarken der tierschutzwidrigen Haltungsform 1 aus dem Sortiment zu nehmen.“ Das billige Fleisch werde „auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt erzeugt.” Konkurrenten wie „Lidl“ und „Rewe“ hätten bereits mit Zeitangaben angekündigt, in Zukunft kein Frischfleisch aus der schlechtesten Stufe 1 der freiwilligen Kennzeichnung „Haltungsform“ mehr anzubieten, hieß es. Das „Edeka“-Unternehmen mit der Discounter-Tochter „Netto“ setze jedoch weiterhin auf Fleisch aus industrieller Tierhaltung.

Das sind die Haltungsformen in vier Stufen

Zur Tierhaltung führten große Supermarktketten bereits 2019 eine einheitliche Kennzeichnung für Fleisch ein. Das Logo mit der Aufschrift „Haltungsform“ hat vier Stufen, beginnend mit Stufe 1 für den gesetzlichen Mindeststandard. Stufe 2 heißt Stallhaltung Plus, Tiere haben mindestens zehn Prozent mehr Platz im Stall als gesetzlich vorgeschrieben und es steht ihnen zusätzliches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung, erklärt die „Initiative Tierwohl“. In Stufe 3 werde Fleisch gekennzeichnet, das von Tieren stamme, die Zugang zu Außenbereichen haben. Mit Stufe 4 werde Biofleisch gekennzeichnet, das die Anforderungen an die europäische Öko-Verordnung und ihre Richtlinien erfülle.

Die meisten Tiere werden schlecht gehalten

Und das ist die Realität: Bei Schwein kamen zuletzt 80 Prozent aus Stufe 1, bei Rind 90 Prozent. Bei Geflügel dominiert Stufe 2 – mit 98 Prozent bei Puten und 85 Prozent bei Hähnchen.

Großschlachter unterlaufen Referenzpreise für Schwein

Derweil beklagt das Landvolk ein erneutes Schweinefleisch-Dumping. Die drei größten deutschen Schlachtunternehmen Tönnies, Westfleisch und Vion hätten in der vergangenen Woche erstmals seit langem wieder den Preis der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG-Preis) unterlaufen. Mit Hauspreisen von 1,54 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht hätten sie den etablierten Referenzwert um drei Cent unterboten.

Von Petra Rückerl