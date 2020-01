Bürger nehmen Gratistag im Nahverkehr gut an – Wiederholung im November

Hannover

Kostenlos einen Tag Bus und Bahn in Stadt und Umland von Hannover nutzen: Dieser Versuchsballon, losgelassen am 30. November 2019, wertet die die Region Hannover als Erfolg und stützt sich dabei auf die Ergebnisse einer Befragung am Tag der Veranstaltung, die sie am Donnerstag im Verkehrsausschuss vorgestellt hat. Demnach bewerten 89 Prozent der Stadtbewohner, 94 Prozent der Bewohner aus dem Umland und 95 Prozent Auswärtige die Aktion “Bus und Bahn – Gratis fahr’n“ als positiv. Aber: Täglich könne sie dieses erweiterte Angebot nicht leisten, dazu sei der Fuhrpark zu klein und die Infrastruktur – Schienen, Haltepunkte, Umsteigeanlagen, Betriebshöfe – nicht ausreichend.

Wiederholung am 28. November kurz vor dem 1. Advent

Von den guten Umfrageergebnissen war die Region trotzdem so angetan, dass sie für Sonnabend, 28. November, kurz vor dem 1. Advent eine Wiederholung ankündigte. Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz: „Als Experimentiertag, um Dinge auszuprobieren. Aber auch, um den Tag zu einer Marke zu machen.“ Im Vorfeld bekannt war der Tag im November 2019 mit jeweils knapp über 90 Prozent sowohl den Stadt- als auch Umlandbewohnern. Von außerhalb kannten das Angebot nur 63 Prozent. Besonders gut aus Sicht der Region Hannover: Die Negativbewertung des Gratisangebotes ist verschwindend gering.

Region befragte repräsentativ knapp 600 Besucher

Die Region hatte knapp 600 Passanten an zehn Stellen befragt, vom Alter und Geschlecht haben sie der Bevölkerungsstrukur der Region Hannover entsprochen. Und: Jede zweite befragte Person reiste von außerhalb Hannovers an. Die Hochrechnung der Befragung basiert auf 250.000 Besucher, die nach offiziellen Angaben damals in der Innenstadt waren.

Zahl der ÖPNV-Nutzer stieg um 39 Prozent an

Conrad Finken, Fachbereichsleiter Verkehr bei der Region, führte aus, dass der Aktionstag zum Teil starke Auswirkungen auf die Art der Anreise hatte: 63 Prozent weniger Radfahrer und 40 Prozent weniger Autos waren in der City. Dafür stieg die Zahl der ÖPNV-Nutzer um 39 Prozent an. Im Endergebnis waren knapp die Hälfte der Tagesbesucher mit Bus oder Bahn angereist, 18 Prozent mit der S-Bahn oder Regionalbahn, 15 Prozent mit dem Auto, der Rest verteilt sich auf Fahrrad und Fußweg.

16.000 Autos weniger in der Innenstadt

In Zahlen ausgedrückt: „Wir hatten 16.000 Autos weniger in der Stadt, dafür aber 37.000 mehr Fahrgäste in Busse und Bahnen“, so Conrad Finken. Dies entsprach der Kapazität von 240 Bussen oder Stadtbahnen. Die Üstra verzeichnete insgesamt einen Nachfrageplus von 60 Prozent, die Regiobus von 56 Prozent oder 20.000 Fahrgästen – jeweils 10.000 in die Stadt und wieder ins Umland zurück. Um diese Tagesleistung zu schaffen, hatte die Üstra die Kapazität um 60 Prozent erhöht, die Takte auf fast allen Linien verdichtet, zusätzliche Fahrten angeboten und längere Züge auf die Schiene gesetzt. Finken: „Üstra und Regiobus haben ihre Kapazität an Personal, Busse und Bahnen an diesem Tag voll ausgeschöpft. Im Tagesgeschäft ist so ein Angebot nicht zu realisieren.“

Selbstkritik bei Auslastung bei Park & Ride - Anlagen

Fazit für die Üstra: Alle Knotenpunkte waren leistungsfähig, es gab keine Rückstauungen, die Straßenbahnlinie 10 und die sprintH-Linie 200, 500, 700 fuhren zu über 90 Prozent pünktlich, die Parkhäuser zu keiner Zeit überlastet. Und: „Die Sperrung des Posttunnels erhöht die Zuverlässigkeit des Nahverkehr massiv“, so der Fachbereichsleiter weiter. Die Auslastung der Park-&-Ride-Plätze im Umland war unterschiedlich und reichte von 100 Prozent in Empelde, Wettbergen und Altwarmbüchen über etwa 80 Prozent in Langenhagen-Mitte und Barsinghausen und einer sehr schwachen Auslastung bei der Conti und bei der Messe. Das Park-&-Ride-Angebot müsse hier optimiert, zusätzliche Angebote besser kommuniziert werden, so die Region selbstkritisch.

