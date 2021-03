Hannover

In der Nacht zu Sonntag konnten Bundespolizisten im Stadtteil Bult einen polizeibekannten Graffiti-Sprayer stellen. Der 29-Jährige aus Linden bestritt zwar die Tat, es gibt aber erdrückende Beweise.

Offenbar hatten Bahnmitarbeiter die Sprayer gegen 1.15 Uhr bei ihrer Tätigkeit in einem Lokschuppen an der Bultstraße gestört und die Bahnpolizei alarmiert. Die Täter setzten sich ab. Die Beamten konnten aber noch auf der Anfahrt einen Verdächtigen in einer nah gelegenen Seitenstraße stellen.

Erixx-Zug auf 55 Quadratmetern beschmiert

Als sie dann den Lokschuppen inspizierten, entdeckten sie einen dort abgestellten Erixx-Zug, der auf einer Fläche von 55 Quadratmetern besprüht worden war. Aber nicht nur das. Die Täter waren offenbar Hals über Kopf geflüchtet, denn die Bundespolizisten fanden nicht nur einen Beutel mit Farbdosen, sondern auch einen zurückgelassenen Rucksack und vor allem eine Jacke. Und in der steckte noch ein Personalausweis. Der gehörte dem 29-Jährigen. Das Leugnen war zwecklos.

Der Verdächtige ist kein Unbekannter und polizeilich schon mehrfach als Farbschmierer aufgefallen. Nun wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann eingeleitet.

Von Andreas Krasselt