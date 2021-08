Hannover

Seine Hand arbeitet an einem winzigen Detail. Aber sein Kopf muss das große Ganze immer im Blick behalten. In dieser Hinsicht geht es ihm nicht anders als damals Michelangelo beim Ausmalen der Sixtinischen Kapelle. Mit einer Farbrolle bringt der Künstler Nasca One zarte Rosatöne auf den groben Waschbeton. Er malt am Auge des Tigers. „Das ist eine meiner Lieblingsfiguren – ich verwende oft Elemente wie Katzen, Pumas oder Jaguare“, sagt der 29-Jährige.

Ein schlichtes Parkhaus als Kunstwerk: Auf der Scherenhebebühne arbeitet Nasca One in der Mehlstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Berliner steht in schwankender Höhe auf der Plattform einer Scherenhebebühne. Rund 25 Meter misst ist das Gemälde, an dem er arbeitet. Das Auge des Tigers, den er mit kräftigen Farben im Comic-Stil an die Wand bringt, ist so groß wie ein Basketball. Innerhalb von nur drei Tagen hat der Künstler das schmucklose Hanova-Parkhaus an der Mehlstraße in der City in ein kleines, großes Kunstwerk verwandelt.

Ein Farbtupfer auf Beton: Nasca Ones Wandgemälde auf dem Hanova-Parkhaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Während er das mehr als 150 Quadratmeter große Waschbetonband verziert, bleiben unten auf der Straße immer wieder Menschen stehen, um ihm zuzusehen. Dutzende Dosen Sprühlack und viele Töpfe mit Fassadenfarbe stapeln sich auf seiner Arbeitsbühne. Die Flecken auf seinem Pulli spiegeln die Farben seines Werkes wider.

Ganz legale Graffitikunst

Nein, eine Interpretation seines Tigerwandbilds wolle er nicht vorgeben, sagt Nasca One: „Da darf sich jeder seine eigenen Gedanken machen, ich möchte niemanden an die Hand nehmen.“ Aber eine reizvolle Herausforderung sei so ein Großgemälde schon: „Es ist schön für einen Künstler, wenn er einen solchen Fußabdruck in der Stadt hinterlassen kann“, sagt er.

Farbige Akzente: Die Künstlerinnen Anna T-Iron (l) und Yubia arbeiten an einer Hausfassade in der Oberstraße in der Nordstadt. Quelle: dpa / Julian Stratenschulte

„Dieses Werk ist ein Höhepunkt unseres Festivals“, sagt Artie Ilsemann. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hat der Kunst- und Kulturmanager mit seinem Kollegen Jascha Müller jetzt zum zweiten Mal das „Hola Utopia“-Festival für Street-Art in Hannover initiiert. An zehn Stationen in der Stadt schaffen Künstler „Murals“, also teils sehr großflächige Wandgemälde. Die Graffitikunst ist ganz legal, die Gebäudeeigentümer ziehen mit den Sprayern an einem Strang, um Kunst in die Stadt zu bringen.

„Gruppenausstellung im öffentlichen Raum“: „Hola Utopia“-Initiator Artie Ilsemann mit Mark Dix (r.) vom Farbsponsor MontanaColors vor dem Gebäude in der Augustenstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das ganze ist eine kuratierte Gruppenausstellung im öffentlichen Raum“, sagt Artie Ilsemann, „in diesem Jahr sind Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland, aus Spanien und Polen dabei.“ In Berlin gibt es bereits geführte Touren zu solchen Street-Art-Werken. In Hannover können Interessierte immerhin anhand einer Karte im Internet die Stadt durchstreifen wie eine offene Galerie.

Aufgehellte Tristesse

In der Augustenstraße bleibt Ilsemann bei diesem Rundgang stehen. Ein unwirtlicher Winkel hinter dem Hauptbahnhof, ein hässliches städtisches Gebäude. Der Künstler Kartel hat hier auf rund 100 Quadratmetern Farbtupfer gesetzt, die die Tristesse wenigstens ein bisschen aufhellt. Sein Wandbild zeigt scharf gegeneinander abgegrenzte rote und blaue Flächen, daneben geschwungene Ornamente, die wie verrätselte Schriftzeichen wirken.

Farbe im Grau hinter dem Bahnhof: Künstler Kartel hat die Fassade des Hauses in der Augustenstraße 11 neu gestaltet. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Mit den Eigentümern haben wir Verträge geschlossen, nach denen die Flächen mindestens ein Jahr lang zu sehen bleiben sollen“, sagt Ilsemann. Bauunternehmen wie Gundlach oder Hanova haben dafür ebenso Gebäude zur Verfügung gestellt wie Privatleute in Wettbergen.

Da ist Musik drin: Künstler Robert Matzke („Rookie the Weird“) bei der Arbeit in der Oberstraße in der Nordstadt. Quelle: dpa / Julian Stratenschulte

In der Oberstraße in der Nordstadt hat Künstler Robert Matzke („Rookie the Weird“) einen großen Musiker auf die Fassade eines mehrstöckigen Hauses gesprayt, der mehrere Instrumente auf einmal spielt. Der Farbhersteller Montana Colors hat Tausende Liter Farbe für das Festival gestiftet. „Für einige Werke wurden bis zu 250 Sprühdosen gebraucht“, sagt Ilsemann, während er seine Schritte Richtung Hauptbahnhof lenkt.

Kunst auf dem Bahnsteig

Organisiert habe das Festival das Unabhängige Jugendzentrum Glocksee, doch die Aktion habe viele Sponsoren, erzählt er unterwegs. Die Initiatoren sehen sich in der Tradition der Siebzigerjahre, als die Kunst mit der Skulpturenmeile und den Nanas den öffentlichen Raum eroberte – nur, dass es diesmal um Malerei geht. „Die Stadt bekommt Kunst geschenkt“, sagt Ilsemann.

„We are one system“: Erst mit Abstand wird die Inschrift lesbar, die das Künstlerkollektiv Dotu auf dem Hauptbahnhof platziert hat. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Kulturentwicklungsplan der Stadt sieht vor, in Hannover ein internationales Street-Art-Festival zu etablieren. In diesem Jahr wurden erstmals das „Hola Utopia“ und das Graffiti-Festival „Urban Nature“ zusammengelegt, bei dem am Wochenende 50 Künstlerinnen und Künstler die Ihmehall nahe der Spinnereistraße neu gestalten. Sie firmieren jetzt als „Urbane Kunstwoche Hannover“.

Der Hauptbahnhof als Kunstort: Die Künstlergruppe Dotu hat ein schlichtes Versorgungsgebäude zwischen den Gleisen 9 und 10 verschönert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ilsemann steigt die Stufen zum Bahnsteig hinauf. Man hört Durchsagen, Reisende hasten vorüber, Tauben flattern über die Gleise. Mit dem Segen der Bahn hat sich das Künstlerkollektiv Dotu hier eines grauen Versorgungsgebäudes angenommen. Die fast 40 Meter langen Wände des Baus zwischen den Gleisen 9 und 10 erstrahlen erstrahlen jetzt in kräftigen Farben; Symbole wie Smileys und figürliche Elemente wie Hände und Blumen brechen die Bahnhofsatmosphäre auf. Als künstlerische Akzente, die man hier nicht erwartete hätte.

Von Simon Benne