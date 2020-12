Hannover

„Ja“, sagt Hanna Kreisel-Liebermann, „das ist durchaus auch für mich ein sehr erfüllender Gottesdienst gewesen.“ Die Marktkirchenpastorin durfte auch in Pandemiezeiten mit erschreckend hohen Infektionszzahlen zu Weihnachten halbstündige Gottesdienste ausrichten, den ersten um 16 Uhr am Heiligabend. Die angemeldeten 150 Menschen kamen nicht, „etwa 30 weniger“, aber sie merkte, dass die, die kamen, „extrem dankbar waren“.

Es war nicht wie sonst Weihnachten, dass sehr viele Menschen in ihre Kirche kamen und schnell auch wieder gingen. „Das Betriebsame war nicht ausgeprägt, es war sehr entspannt, das war schon ganz schön“, erzählt Kreisel-Liebermann der NP.

Jüngere und Familien sind da

Acht Kinder des kirchlichen Kinderchores hätten singen können, mit Liedern wie „Kommet ihr Hirten“ und „Oh Du Fröhliche“ war die besinnliche Weihnachtsstimmung garantiert. „Vor allem Familien und jüngere Leute sind gekommen“, berichtet die Pastorin, die in ihrer Predigt vom Lächeln eines Kindes in der Straßenbahn erzählte. Von ihrer Freude darüber und dass sich eine Wertschätzung der einfachen Dinge und eine Bescheidenheit in der Pandemie aufgetan habe, die sie so vorher nicht wahrgenommen hätte. Schließlich rief Kreisel-Liebermann ihr Zuhörer auf, sich um die einsamen Menschen zu kümmern. „Schauen Sie doch einmal in Ihre Nachbarschaft!“

Familienfreuden am Computer

Ihr nächster Gottesdienst ist am 25. Dezember um 10 Uhr – bis dahin wird die Mutter von drei Söhnen und Großmutter von sieben Enkeln ihre Familienfreuden genießen. Mit dem meisten ihrer Lieben am Computer, „wir machen eine Internetkonferenz“. Ein Sohn mit Frau und Enkelin sei gekommen, nach der Konferenz gibt es weihnachtliches Raclette – wie in vielen anderen normalen Familien in diesen unnormalen Zeiten.

Traditioneller Besuch zu Weihnachten

Bei Familie Riemann gibt es in diesem Jahr Reh mit Kroketten und Gemüse, danach die Bescherung – und davor wie jedes Jahr den Marktkirchenbesuch zu Weihnachten. Jasper Riemann (26) hat mit seinen Eltern Matthias (64) und Doris (58) und den geschwisterlichen Zwillingen Miro und Thorben (23) den etwas besser besuchten 16.30 Uhr-Gottesdienst mit Landesbischof Ralf Meister und dem Mädchenchor aufgesucht. Der junge Mann, der in Berlin Europäische Geschichte studiert, lobt die „besinnliche und außergewöhnliche Stimmung“ trotz der Pandemieauswirkungen.

Bischof Ralf Meister liest aus dem Lukas-Evangelium.

„Es gab Lücken in den Stuhlreihen, der Gottesdienst war kürzer und der Gesang der Besucher fehlte natürlich. Aber gut war es trotzdem.“ Auch wenn es ein wenig Unsicherheit gegeben habe, wie man sich nun wirklich korrekt verhalte, besonders beim Herausgehen, „da sind wir dann an den Seitengängen aus der Kirche heraus gegangen“.

Abgekürzter Gottesdienst , „aber schön“

Dass der Gottesdienst überhaupt stattfinden konnte, darüber ist Jasper Riemann schon sehr froh. „Der Besuch des Gottesdienstes gehört zu unseren Weihnachtstraditionen wie das Weihnachtsessen und die Bescherung. Das war trotz der abgekürzten Version sehr schön.“

Von Petra Rückerl