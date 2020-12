Hannover

Müssen Hannovers Christen an Heiligabend und den Feiertagen auch auf ihr vielleicht wichtigstes Ritual verzichten – den Weihnachts-Gottesdienst? Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat sich am Donnerstag gegen Präsenz-Gottesdienste und für weihnachtliche Online-Formate ausgesprochen: „Wir wollen Teil der großen gesellschaftlichen Kraftanstrengung sein, die eine weitere Ausbreitung der Pandemie verhindert“, sagte der ranghöchste evangelische Theologe, der mehr als 20 Millionen Christen vertritt. Entscheiden darf im gesamten Bundesgebiet aber jede einzelne Gemeinde im Rahmen der genehmigten Richtlinien für sich selbst.

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat bereits eine dringende Empfehlung ausgesprochen, ab sofort und bis mindestens zum 10. Januar auf Gottesdienste mit Gläubigen in der Kirche zu verzichten, und zwar auch an Weihnachten. „Darin erkennen wir unseren Auftrag, der Liebe Gottes zu den Menschen zu entsprechen“, heißt es in einer Erklärung.

Nicht hinter Monitoren verstecken

In Schleswig-Holstein sind die Verantwortlichen sogar schon einen Schritt weiter gegangen. Angesichts der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland hat der Kirchengemeinderat der Hansestadt Lübeck gemeinsam mit den Innenstadtgemeinden entschieden, alle Weihnachtsgottesdienste abzusagen. Auch die im Lübecker Dom. Der Beschluss sei schweren Herzens gefasst worden, teilte der Rat mit. Man verstehe den Verzicht als solidarisches Handeln innerhalb der Anstrengung, Menschenleben zu schützen. Hunderte online bereits registrierte Besucher müssen nun wieder ausgeladen werden. Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat verkündet, dass nicht einmal die geplanten Outdoor-Gottesdienste und das beliebte sogenannte Trecker-Weihnachten stattfinden könnten. Auch im Herzogtum Lauenburg und auf der Nordfriesischen-Urlaubsinsel Föhr können die Menschen an Weihnachten nicht in ihre Kirchen kommen.

Und was ist mit dem Stadtkirchenverband Hannover mit seinen 60 Gemeinden in der Landeshauptstadt, in Seelze und Garbsen? „Wir wollen uns nicht hinter Mauern und Monitoren verstecken“, sagte Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes der NP: „Ich bin gerade mit der S-Bahn von Burgdorf ins Büro gefahren und von einer Frau angesprochen worden, für die ein Gottesdienst an Heiligabend ganz, ganz wichtig ist. ’Bitte seid da für uns’ hat sie mich gebeten. Ich habe ihr gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen muss.“ Sechs Gottesdienste allein an Heiligabend bietet die Marktkirche an, alle nur für 190 Besucher auf Abstand zugelassen, sonst drängen sich bis zu 1200 Gläubige im weiträumigen Kirchenschiff. Die Gottesdienstdauer ist erheblich verkürzt worden, auf 40 Minuten. Die geplante Open-Air-Bühne mit weiteren Gottesdienst-Angeboten ist längst abgesagt worden. Im Umland haben einige Gemeinden die Weihnachtsgottesdienste bereits abgesagt

Kirchen offen halten

„Wir Menschen brauchen nicht nur Lebensmittel, wir brauchen auch Futter für die Seele“, sagt Müller-Brandes, „wir lassen die Menschen selbst entscheiden, ob sie analog oder digital bei uns sein wollen. Weihnachten wird nicht ausfallen, und es wäre grundfalsch, wenn wir die Kirchen bei diesem so wichtigen Fest nicht offen halten würden. Zumal die Politik es erlaubt hat.“

Margot Käßmann, Deutschlands bekannteste Theologin, bemerkt zu diesem Thema, dass „ Gottesdienste an Weihnachten für viele Christen so wichtig sind wie der Gang zum Lebensmittelladen oder zur Apotheke, weil sie Trost und Ermutigung des Evangeliums genauso dringend brauchen wie Brot oder Medizin. Es gäbe, so die ehemalige Ratsvorsitzende und Bischöfin mit Wohnsitz Hannover, genügend Konzepte, Gottesdienste unter Corona-Bedingungen anzubieten, ohne dass sie zum Superspreader-Event würden.

Katholische Kirche ermutigt zu Besuchen

Auch der Bischofsrat der Evangelischen Landeskirche Hannover mit 48 Kirchenkreisen, 1248 Gemeinden und rund 2,5 Millionen Gemeindegliedern hat sich in der Frage „Präsenz-Gottesdienste ja oder nein?“ klar positioniert. „Nach heutigem Stand möchten wir Sie ermutigen, an den geplanten Gottesdiensten festzuhalten. Alle, die teilnehmen, entscheiden das frei und eigenverantwortlich“, ist in einem Brief an alle Kirchenvorsteher und Pfarrämter zu lesen, der unter anderem von Landesbischof Ralf Meister, Regionalbischöfin Petra Bahr und Regionalbischof Eckhard Gorka unterschrieben ist: „Was immer Sie nach bestem Wissen und Gewissen für Ihre Gemeinde entscheiden, hat unsere Rückendeckung.“

Landesbischof Ralf Meister predigt an Heiligabend zweimal in der Marktkirche, um 16.30 und 18 Uhr. Für beide Gottesdienste und die vier anderen um 14.30, 20, 22 und 24 Uhr gibt es noch Karten. Weil auch die NP-Geschäftsstelle in der Langen Laube pandemiebedingt schließen musste, nur noch telefonisch unter der Nummer 0511/ 364 3736. Das Telefon ist besetzt am Freitag, 18. Dezember, und am kommenden Dienstag von 14 bis 17, am Montag und Mittwoch von 10 bis 13 Uhr. Es wird aber wohl auch noch möglich sein, am 24. Dezember ohne Voranmeldung vorbeizukommen. Vor der Marktkirche soll ein Wohnwagen positioniert werden, an dem sich Spontan-Besucher registrieren können. Denn: Ohne ausgefülltes Datenblatt und fest zugewiesenen Platz gibt es keinen Einlass in die Marktkirche. Wer zu Hause bleiben möchte: Der regionale TV-Sender h1 sendet Heiligabend drei Gottesdienste: um 16, 19 und 21 Uhr. Auf der Homepage www.froheweihnachtenhannover.de wird Heiligabend eine vorproduzierte 30-minütige Christvesper online gestellt.

Von Christoph Dannowski