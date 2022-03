Hannover

Die seit Langem für die Gollstraße in Anderten geforderte Querungshilfe soll im Sommer gebaut werden. Wie sie konkret aussehen soll, ist allerdings noch nicht geklärt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung Hannover sollen die Arbeiten für die Querungssicherung Ende August starten und drei bis vier Wochen dauern. Laut Stadtbezirksmanagerin Ursula Herzog-Karschunke wird dafür auf der Gollstraße eine halbseitige Sperrung mit Baustellenampel eingerichtet. „Hierbei wird es zu Einschränkungen im Verkehr kommen“, sagte sie.

Projekt befindet sich in der Ausschreibung

Das Projekt befinde sich aktuell noch in der Ausschreibungsphase, teilte die Stadtteilmanagerin im Bezirksrat Misburg-Anderten mit. Eine abschließende Entscheidung bezüglich der Verkehrssicherungsmaßnahmen werde erst nach Vergabe der Baumaßnahme getroffen.

Politikerinnen und Politiker im Stadtbezirk fordern seit 2019 eine Querungssicherung für die viel befahrene Gollstraße in Höhe der Straße Am Kindergarten. Die Gefährdung der Fußgänger und Radfahrer habe dort durch den zunehmenden Last- und Individualverkehr zugenommen, argumentiert CDU-Fraktionssprecher Patrick Hoare in dem Antrag dazu.

Direkt hinter der Einmündung der Straße Am Kindergarten liege die Bushaltestelle der Linie 125, an der viele Schulkinder ein- und ausstiegen, so Hoare. Die Jungen und Mädchen müssten die Gollstraße in der Höhe der Einmündung der Straße Am Kindergarten überqueren. Diese Stelle sei besonders gefährlich, weil sich die Einmündung in einer fast 90 Grad steilen Kurve befinde, „sodass heranfahrende Autos aus Richtung Bahnhof erst zu sehen sind, wenn sie in der Kurve sind.“

Gollstraße ab Montag, 14. März, gesperrt

Unterdessen teilte die Stadt Hannover mit, dass die Gollstraße ab Montag, 14. März, zwischen den Einmündungen Sehnder Straße und Ostergrube für Autos für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt ist. „Grund sind Kanalarbeiten der Stadtentwässerung, die mehrere Hausanschlussleitungen herstellen muss“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hannover.

Eine Umleitung über Torgarten, Pumpstraße und Höversche Straße sei ausgeschildert, so die Stadt weiter. Die Üstra werde für die Dauer der Bauarbeiten Ersatzhaltestellen auf Höhe der Ostergrube einrichten.