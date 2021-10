Hannover: Golffahrer rast über rote Ampel – Radler schwer verletzt

Hannover

Ein Radfahrer (60) ist bei einem Unfall am Westschnellweg schwer verletzt worden. Er musste am Mittwochabend im Krankenhaus versorgt werden. Der Radler kreuzte den Schnellweg aus Richtung Stöckener Straße. Seine Ampel zeigte laut Polizeiangaben grün.

Ein Golffahrer (21) soll aber sein Rotlicht ignoriert haben. Auf dem Westschnellweg erfasste sein Wagen den Radfahrer. Am Golf sei ein Schaden von etwa 8000 Euro entstanden, am Rad von circa 150 Euro.

Die Beamten des Verkehrsunfalldienst leiteten gegen den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Und ihn erwartet noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Missachtens des Ampel-Rotlichts.

Die B 6 musste wegen des Unfalls von 20.15 bis 22 Uhr in Richtung Süden gesperrt werden. Anfangs sah es so aus, als sei der 60-Jährige lebensgefährlich verletzt. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass für das Unfallopfer keine Lebensgefahr mehr bestehe.

Die Zahl der Unfälle mit Radfahrern hat seit 2011 stark zugenommen: 2093 auf 2616 Unfälle in 2020. Also ein Anstieg um 25 Prozent. Die polizeiliche Unfallstatistik weist 2217 Verunglückte – darunter acht Tote (2020) auf.

Von Thomas Nagel