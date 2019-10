Vierter „goldener Miethai“ friedlich verliehen

Hannover

Ein goldener Plüschhai liegt auf der Lautsprecher-Box, die mit einem Lastfahrrad durch die Nordstadt geschoben wird. Er ist das Symbol für den Negativ-Preis, den „goldenen Miethai“. Dieser wurde am Sonnabend zum vierten Mal durch das Kollektiv „ nordstadt solidarisch“ verliehen. Hierzu luden die Aktivisten vor die Lutherkirche ein und zogen von dort mit etwa 100 Personen zum ausgewählten Preisträger. Dabei verlief die „Preisverleihung“ dieses Mal friedlich.

Kurzzeitvermietungen als Thema

Am Ziel in der Tulpenstraße 10 wurde unter Jubel ein großes Transparent mit der Aufschrift „Hier wird entmietet. Mikhail Bietevetskiy verdrängt MieterInnen um für 34 €/m² auf Zeit zu vermieten“ entrollt, der Miethai wurde an der Haustür platziert. „Heute wollen wir ein weiteres Geschäftsmodell von Investoren der Immobilienbranche thematisieren“, verkündet Bob, ein Mitglied des Kollektivs. „Hier ist wieder ein Beispiel, das Entmietung und temporären Leerstand, Wohnraumverknappung und Preistreiberei fördert“, so Bob weiter. Besonders ging es beim vierten „goldenen Miethai“ um Kurzzeitvermietungen. Durch Recherchen im Internet und durch Zeitungsartikel zu dem Thema seien sie auf den Investor Mikhail Bievetskiy gekommen.

Ihm wirft „ nordstadt solidarisch“ vor, mit „vielerlei Methoden seine MieterInnen als Hauseigentümer in der Nordstadt loswerden“ zu wollen, „um die Wohnungen in Web-Portalen zu lukrativen Preisen in Kurzzeitvermietung anzubieten“, wie es in einem während der Demo verteilten Flyer heißt.

„Fakten verdreht“

Bievetskiy war von der Nominierung überrascht. „Nein, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt er. Aus seiner Sicht seien die „Fakten verdreht“. Das Kollektiv wirft ihm vor, „Geldangebote bei Auszügen“ gemacht zu haben oder durch „Modernisierungsankündigungen“ die Miete in die Höhe treiben zu wollen. „Wir haben über Modernisierungsmaßnahmen gesprochen, aber das war nicht im Sinn der Mieter, da haben wir den Plan verworfen“, so Bievetskiy. Auch bestreitet er, Geldangebote bei Auszügen gemacht zu haben. „Es ist nicht so, dass ich Geld für Auszüge geboten hätte“, so der Eigentümer des Hauses in der Tulpenstraße. Er würde viel Wert auf ein gutes Mietverhältnis legen.

Laut dem Flyer von „ nordstadt solidarisch“ stimmt das jedoch nicht. Das „Klima im Haus“ habe sich nach der Übernahme durch Bievetskiy Ende 2017 „rapide“ verschlechtert, heißt es dort. Seitdem seien fünf Wohnungen „entmietet“ worden. Auch das bestreitet Bievetskiy. Die freigewordenen Wohnungen seien durch Auszüge von Studenten entstanden, nur ein Auszug sei auf Grund einer Räumungsklage erfolgt.

Die freien Wohnungen würden laut „ nordstadt solidarisch“ kurz darauf „zur Kurzzeitmiete auf Web-Portalen“ angeboten werden. Bievetskiy bestätigt, dass er „anfangs“ auch „kurzfristige Vermietungen“ gemacht habe. „Jetzt suche ich längerfristige Mieter“, betont er. Besonders Studenten wolle er mit dem Haus in der Nähe der Universität eine Wohnmöglichkeit bieten.

Vier Studenten auf 50 Quadratmetern

Andere Beispiele hat allerdings das Kollektiv auf seinem Flyer genannt. Ein Angebot auf einer Immobilien-Plattform bietet unter der Überschrift „Wohnen auf Zeit in der City (Provisionsfrei)“ 50 Quadratmeter für 850 Euro im besagten Haus. Ein Preis, der für Studenten nicht unbedingt erschwinglich ist. „Vier Studenten haben auf 50 Quadratmetern dank eine innovativen Wohnraumkonzeptes genug Platz“, reagiert der Hauseigentümer auf diesen Vorwurf.

Ihm würde es dabei nicht um den Profit gehen. „Meine Intention wurde scheinbar nicht verstanden, ich hab keine großen Gewinnabsichten, sondern möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt er. Jeder habe das Recht auf „gut bezahlbaren Wohnraum“.

Nächste Preise in Planung

Dieser Ansicht ist auch „ nordstadt solidarisch“, jedoch sieht das Kollektiv Bievetskiy – wie der „ Miethai“-Preis zeigt – auf der anderen Seite.

Wie auch immer, wie es scheint, sorgt „ nordstadt solidarisch“ in der hannoverschen Immobilienszene für Aufmerksamkeit. Das schmeckt nicht jedem. „Heute morgen haben wir eine E-Mail von vermeintlichen Investoren in der Nordstadt erhalten, die uns gedroht haben, wir sollten uns doch gut vermummen, wenn wir unsere Aktionen machen“, so Bob vom Kollektiv. Dies wird vom Kollektiv als Bedrohung verstanden, gefährdet zu sein, wenn man mit offenem Visier kämpfe. Einschüchtern lassen sie sich davon nicht. „Wir stehen als Stadtteil zusammen gegen die Verdrängung, gegen die rücksichtslosen Investoren“, stellt er klar. So wird es auch noch im November und Dezember einen goldenen Miethai geben. Wer das wird, bleibt allerdings wieder bis zur Verleihung geheim.

„nordstadt solidarisch“ Das Kollektiv „ nordstadt solidarisch“ wehrt sich gegen steigende Mieten in der Nordstadt. Ein Ausdruck ihrer Kritik ist die Verleihung des „goldenen Miethais“. Sie erfolgte jetzt zum vierten Mal in diesem Jahr. Laut eigener Aussage geht der Preis an „einen Vermieter, der nichts für BewohnerInnen und MieterInnen in der Nordstadt übrig hat“. Bei der vorherigen, dritten Preisverleihung kam es zu einem Polizeieinsatz: Im September stürmten Aktivisten bei einer unangemeldeten Demonstration den Container von „ Thomas Klinke Immobilien“ an einer Baustelle am Herrenhäuser Kirchweg. Sie ließen Unterlagen mitgehen, verteilten Papierschnipsel im Container, beschädigten eine Baufahne und schlugen einer Maklerin das Smartphone aus der Hand.

Von Stella-Sophie Wojtczak