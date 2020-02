Gilde sperrt Mitarbeiter erneut aus – aber nur in Teilen

HANNOVER

Der Arbeitskampf bei der Gilde Brauerei, der seit gut vier Monate tobt, wird weiter mit harten Bandagen geführt. Am Donnerstagmittag hatte die Leine Logistik GmbH ihren Streik beendet, die Mitarbeiter erschienen um 13.30 Uhr zur Schicht am Werkstor. Ergebnis: Vier Mitarbeiter durften an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, neun Mitarbeiter wurden abgewiesen und ausgesperrt. Darunter auch Julian Weinz, der Betriebsratsvorsitzende bei der Gilde.

„Es ändert sich nichts. Die Geschäftsführung verweigert weiter die Gespräche mit uns. Wir haben keinen Kontakt“, sagte NGG-Region hannover Geschäftsführerin Lena Melcher am Donnerstag. Die aktuelle Streiksituation der inzwischen vier Gesellschaften bei der Brauerei aus der Südstadt um einheitliche Löhne für alle 130 Brauer stellt sich nun wie folgt dar: Die Gilde Brauerei GmbH streikt seit Monaten ununterbrochen. Die Leine Logistik GmbH hat am Donnerstag um 13.30 Uhr ihren Streik beendet. Vier Mitarbeiter durften an ihren Arbeitsplatz, neun wurden ausgeschlossen. Kurios: Laut NGG dürfen die vier Brauer nur für die Dauer ihrer Schicht arbeiten, werden danach ebenfalls ausgesperrt.

Die Hannoversche Abfüllgesellschaft mbH hatte ihren Streik am 31. Januar beendet – neun Mitarbeiter sind seither ausgesperrt, fünf Angestellte arbeiten wieder. Allerdings hat die Abfüllgesellschaft ihren Streik am Mittwoch um 22 Uhr wieder aufgenommen, sodass nunmehr wieder alle 14 Mitarbeiter vor dem Werktor stehen. Die Flaschen- und Abfüllgesellschaft mbH beendete ihren Streik am vergangenen Donnerstag, seither sind 13 Mitarbeiter ausgesperrt.

Soli-Party mit der SPD in Karaoke-Bar am Sonnabend

Inzwischen zieht der Tarifstreit bei der Gilde immer größere Kreise, die hannoversche SPD organisiert gemeinsam mit der NGG, der DGB-Jugend und dem Juso-Bezirk Hannover am Sonnabend, 22. Februar, eine Gilde-Soli-Party. Ort ist das Downtown, die Karaoke-Bar an der Prinzenstraße. 19 Uhr ist Einlass, ab 20 Uhr geht’s los, der Eintritt ist frei. Gäste sind unter anderem die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi, die Landtagsabgeordneten Doris Schröder-Köpf und Stefan Politze sowie Mitglieder des NGG-Bundesvorstandes. Von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll eine Videobotschaft gesendet werden.

