Gut drei Monate nach der Insolvenz der Gilde-Dienstleister Leine Logistik GmbH und Fass- und Flaschenabfüllungsgesellschaft Hannover wickelt Insolvenzverwalter Rainer Eckert die Firmen gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Zulauf ab – beide Geschäftsbetriebe sind inzwischen sogar stillgelegt. Von den ehemals gut 60 Mitarbeitern in beiden Gesellschaften haben fast alle die Kündigung erhalten oder Aufhebungsverträge unterschrieben, ein Teil von ihnen fand eine Weiterbeschäftigung bei der Dosenabfüllgesellschaft und bei der HGO Logistikberatung GmbH, die Nachfolge-Gesellschaft der Leine Logistik. Geschäftsführer ist Jonas Ludwig, der davor für die Leine Logistik GmbH verantwortlich war.

„Beide Gesellschaften haben über keine Substanz verfügt, sie hatten kein Geld, sondern nur die Belegschaft. Die Insolvenz wird sehr beruhigt und geordnet abgewickelt“, so Rainer Eckert am Dienstag. Kollegin Stefanie Zulauf sagte, das Insolvenzverfahren laufe noch weiter, da sich eventuell noch mögliche Gläubiger melden könnten. Mit dem Abschluss des Insolvenzverfahrens rechne sie frühestens Ende des Jahres. Nach NP-Infos lässt die Brauerei Mehrweg in Einbeck und Dresden abfüllen, die HGO Logistikberatung kümmert sich außerhalb Hannovers über die Standorte der Muttergesellschaft TCB Beverage in Frankfurt/Oder sowie Dresden auch um den Braustandort Hannover. Anders ausgedrückt: Personell wird die Brauerei in der Südstadt immer kleiner.

Gewerkschaft NGG führt noch eine Kündigungsschutzklage

Die Leine Logistik GmbH und die Fass- und Flaschenabfüllungsgesellschaft Hannover, die als Dienstleister für Gilde seit Ende 2019 tätig waren, hatten Anfang Oktober vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet – die Gilde Brauerei GmbH hatte Aufträge auslaufen lassen. Die beiden Dienstleister waren nach einem langen und harten Tarifstreit bei der Gilde mit Streiks und Aussperrungen aus der Brauerei ausgegliedert worden. Sichtbar wurde dies durch Trennwände, die in einer Nacht und Nebel-Aktion im Dezember 2019 mitten durch die Brauerei hochgezogen wurden.

„Die Insolvenz ist traurige Realität. Man kann nur jedem empfehlen, sich einen anderen Job zu suchen mit ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen“, sagt Lena Melcher, die Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) in der Region Hannover. Melcher hatte die Gilde-Belegschaft über Jahre bei ihrem Arbeitskampf um einheitliche Löhne unterstützt. Zu Ende ist die Auseinandersetzung der NGG mit der Brauerei aber noch nicht. Beim Arbeitsgericht anhängig ist eine Kündigungsschutzklage für ein Betriebsrats-Mitglied aus der Dosenabfüll-GmbH. Eine einstweilige Verfügung zur Ausübung des BR-Mandats und auf Weiterbeschäftigung bis zum Abschluss der Klage habe die NGG jüngst gewonnen, teilte Lena Melcher am Dienstag mit.

Marke Gilde rutscht laut Magazin auf unter 130.000 Hektoliter

Wie das Branchenmagazin Inside vermeldet, wurden 2020 in der Südstadt weniger als 130.000 Hektoliter von der Eigenmarke Gilde, Ratskeller und Lindener gebraut. Der lokale Konkurrent, die Privatbrauerei Herrenhausen,liegt damit mindestens gleichauf – trotz Corona. Vorteil der Herri: Sie macht über 90 Prozent des Absatzes im Einzelhandel.

