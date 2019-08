Hannover

Ist es mehr als ein bloßes Gerücht? Angeblich gibt es inzwischen 13 OB-Kandidaten. Die Stadtverwaltung nennt keine Zahlen. Das seien „Wasserstandsmeldungen“, heißt es. Schließlich könne jedermann bis zum 23. September um 18 Uhr Unterlagen und Unterstützer-Unterschriften im Rathaus abgeben.

Interesse am Amt des Verwaltungschefs hatte auch ein Bayer. Er rief im Rathaus an, sagte, er habe gehört, die wichtigste Stelle bei der Stadt sei frei und er interessiere sich dafür. Als der Mann erfuhr, dass er selbst vorbeikommen muss, um eine Versicherung an Eides Statt abzulegen und die 500 Vordrucke für Unterstützer-Unterschriften abzuholen, war es aus mit der Bewerbung.

Wer von einer Partei ins Rennen geschickt wird, braucht die Unterstützer-Unterschriften nicht. Ganz egal, wie viele Mitglieder für den Kandidaten stimmten. Zehn waren es bei der Aufstellung von Pirat Adam Wolf. Die Partei Freie Wähler, für die Ronald Rüdiger (38, Oberstudienrat) antritt, hat nur 25 Mitglieder.

Acht Männer und vier Frauen bekannt

Offiziell bekannt ist, dass sich acht Männer und vier Frauen um das Oberbürgermeisteramt bewerben. Die FDP verzichtet auf eine Nominierung. Parteichef Patrick Döring: „Ich kann keinen Mangel erkennen.“

Zur Galerie Das sind die Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt in Hannover

Kandidieren werden Ex-Stadtkämmerer (heute Enercity-Vorstand) Marc Hansmann ( SPD), Ex-VW-Nutzfahrzeuge-Chef Eckhard Scholz für die CDU, der Landtagsabgeordnete Belit Onay für die Grünen. Die Linken setzen auf die Regionsabgeordnete Jessica Kaußen, die Satiretruppe „Die Partei“ hat Catharina Gutwerk nominiert, unterstützt aber auch Julian Klippert. Die Piraten haben den Ratsherrn Adam Wolf nominiert. Die AfD hat den einstigen Drei-Sterne-General Joachim Wundrak aufgestellt. Für die Partei Freie Wähler tritt Ronald Rüdiger an. Daneben gibt es drei Unabhängige (außer Klippert): Kulturmanagerin Iyabo Kaczmarek, Ratsherr Tobias Braune und die gebürtige Amerikanerin Ruth Gilmore.

Wahlausschuss entscheidet am 27. September

Iyabo Kaczmarek hat längst genug Unterstützer, Julian Klippert nach eigenen Angaben ebenfalls. Wenn beide auf ihren Listen ein- und dieselben Unterstützer hätten, muss die Stadt prüfen, wer wo zuerst unterschrieb. Ob wirklich jeder Bewerber die Voraussetzungen erfüllt, wird am Freitag, 27. September, der Wahlausschuss entscheiden.

