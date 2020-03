Gilde: Gewerkschaft und Brauerei finden nicht zueinander

HANNOVER

Keine Befriedung des Tarifkonflikts bei der Gilde-Brauerei: Ein vertrauliches Gespräch am Donnerstag in Berlin zwischen der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) und der Geschäftsführung der Brauerei endete nach zwei Stunden ergebnislos. Danach erklärte die Gewerkschaft, den Arbeitskampf bei der Gilde wieder aufzunehmen. Wegen der Verbreitung des Corona-Virus wolle man vorerst aber auf klassische Streikmaßnahmen wie Arbeitsniederlegungen verzichten, hieß es von Seiten der Gewerkschaft.

An dem Treffen hatten Gilde-Geschäftsführer Karsten Uhlmann und Herbert Grimberg, Vorsitzender vom NNG-Landesbezirk Nord, teilgenommen. Die Gilde bestätigte am Nachmittag das Treffen, das in offener Atmosphäre stattgefunden, aber zu keinem Ergebnis geführt habe. Näher ging das Unternehmen auf die Zusammenkunft nicht ein. Die NGG zeigte sich vom Verlauf des Treffens enttäuscht, Anfang März hatte sie sämtliche Streiks vorübergehend eingestellt, um in Friedensverhandlungen eintreten zu können.

„Wir hatten große Erwartungen an das Gespräch“

Die Gilde-Geschäftsführung habe zwar ihre Sicht der Dinge dargelegt, doch von den Interessen ihrer Beschäftigen habe sie nichts hören wollen, hieß es. „Wir hatten große Erwartungen an das Gespräch und müssen nun feststellen, dass sie auf ganzer Linie enttäuscht wurden“, sagte Lena Melcher, die Geschäftsführerin der NGG-Region Hannover. Mit der Streikpause habe man der Gilde-Geschäftsführung die Hand reichen wollen. Da sie sich aber einer Auseinandersetzung mit den Interessen der Beschäftigten weiter verweigern, müsse man dort weitermachen, wo man aufgehört habe – „mit dem Arbeitskampf“, so Lena Melcher.

Weitere Gesprächstermine sind laut NGG am Donnerstag nicht vereinbart worden. Wegen der Corona-Pandemie will die Gewerkschaft vorerst auf Streikversammlungen verzichten, sich stattdessen andere Aktionsformen überlegen. Bei der Gilde-Brauerei in der Südstadt tobt seit Oktober 2019 ein Tarifstreit um eine einheitliche Bezahlung der rund 140 Beschäftigten, der bislang mit immer härteren Bandagen geführt worden ist. Erst kam es zur Zerschlagung der Brauerei in vier Gesellschaften mit vier Geschäftsführern und dem Aufstellen von Trennwänden mitten durch die Brauerei. Dann folgte die Aussperrung der Mitarbeiter verschiedener Gesellschaften, die sich am Streik beteiligt hatten.

Um einen Engpass bei der Produktion zu vermeiden, hatte die Gilde im Rahmen einer „Konzernleihe“ Mitarbeiter aus dem Frankfurter Brauhaus nach Hannover abgestellt. Zuletzt hatte die Gewerkschaft den öffentlichen Druck erhöht, eine Soli-Party und eine öffentliche Kundgebung organisiert. Unter anderem die SPD in Hannover, im Land und im Bund erklärte sich in der Zeit öffentlich solidarisch mit den Streikenden – alles vergebens bislang.

