Hannover: Gewalttätiger Lebensgefährte muss ins Gefängnis

Hannover

Ein Urteil, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Nemanja N. (35) wurde am Freitag zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte musste sich wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Er hatte bislang keine Vorstrafen.

Richterin Svenja Deimel begründete die Haftstrafe so: „Das Leben des Opfers hat sich durch Ihre Tat komplett verändert. Ihre Ex-Freundin ist jetzt daran gehindert, ein normales Leben zu führen.“

Rücktritt vom versuchten Totschlag

In der Tat hätte Nemanja N. auch wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht stehen können. In seinem Eifersuchtswahn hatte er seine Freundin am 6. Juli 2021 kopfüber mit dem gesamten Oberkörper über den Balkon ihrer Wohnung in Mittelfeld gedrückt. Die Wohnung befindet sich im vierten Stock. Die Frau hatte Todesangst. Doch N. ließ von ihr ab. Strafrechtlich bedeutete das einen strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Totschlag.

Und das Ganze war kein Einzelfall. Am 30. September 2020 hatte der Angeklagte bereits eine andere Frau geschlagen. Wieder, weil er eifersüchtig war. Die Beleidigungen und Bedrohungen ließen sich in diesem Fall nicht beweisen. Deshalb wurde N. lediglich wegen Körperverletzung verurteilt.

Haftstrafe bei der ersten Verurteilung ist selten

Normalerweise werden Straftäter bei ihrer ersten Verurteilung selten ins Gefängnis gesteckt. Dieser Fall habe anders gelegen. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt. Richterin Deimel blieb unter dieser Forderung. Aber bei Strafen von mehr als einem Jahr müssten besondere Gründe vorliegen, wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden soll, erklärt Gerichtssprecher Koray Freudenberg.

Und diese besonderen Umstände hat die Richterin nicht gesehen. „Der Angeklagte befindet sich illegal in Deutschland. Er beherrscht die deutsche Sprache nicht und hat keine sozialen Bindungen.“ Aus diesem Grund konnte Richterin Deimel keine positive Sozialprognose für den Mann aus Serbien erkennen. Insofern konnte sie dem Antrag von Verteidiger Philipp Kaiser auf eine Bewährungsstrafe nicht folgen.

Das Opfer muss sich wegen der erlittenen Todesangst in eine psychiatrische Klinik begeben. Die Frau ist derzeit nicht arbeitsfähig, leidet unter einer Angststörung, Albträumen und Schlaflosigkeit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Nagel