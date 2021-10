Hannover

Die Situation in Linden und speziell am Küchengarten scheint endgültig aus dem Ruder zu laufen. Fast wöchentlich Messerstechereien, am vergangenen Wochenende versuchte sogar ein 15-Jähriger, eine 18-Jährige anzuzünden. Doch die Politik habe alles getan, was in ihrer Macht gestanden habe, sagt Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. „Das ist jetzt Sache der Polizei.“

Die offensichtlich eskalierende Gewaltbereitschaft vorwiegend unter Jugendlichen werde das eigentlich gewünschte Gleichgewicht zwischen Ansprache und Repression vermutlich zugunsten der Repression deutlich verschieben, eine zu erwartende Entwicklung, die der Grünen-Politiker jedoch auch mit Sorge betrachtet. „Platzverweise etwa führen dann nur zu einer Verlagerung in die Nebenstraßen.“

Die Gewalttäter werden offenbar immer jünger, der Griff zum Messer fällt immer leichter. „Ich kann mir das auch nicht erklären“, räumt Grube etwas ratlos ein. „Ich habe von Leuten, die das genauer beobachten, gehört, dass es ich dabei häufig um Jugendliche handelt, die nicht sonderlich gebildet sind. Die Konfliktlösung nicht anders zu betreiben wissen. Und Jugendliche messen sich eben gern.“ Mit Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden habe das aber wohl nichts zu tun. Über Bandenbildungen gebe es keine Erkenntnisse.

Jugendliche reisen sogar mit VW-Bus an

Auffällig sei, dass immer mehr junge Leute aus anderen Stadtteilen nach Linden kämen, auch aus anderen Kommunen der Region. „Das sieht man an den Kennzeichen, die kommen dann manchmal mit einem VW-Bus hierher“, sagt Grube. „Aber Linden ist weder die Kneipe noch das Klo der Region.“

Diese Entwicklung sei allerdings auch in etlichen anderen Städten zu beobachten, etwa in Stuttgart oder im Hamburger Stadtteil St-Pauli. Weshalb sich die Lindener mit anderen Kommunen im Deutsch-Europäischen Forum für Urbane Sicherheit (Defus) vernetzt hätten. Viele der dort entwickelten Ideen seien aber in Linden nicht umzusetzen. Wichtig sei vor allem das umfangreiche Konzept, das hier zusammen mit dem Kollektiv 17 – einem Zusammenschluss junger Leute aus der Kreativ- und Veranstaltungsszene – entwickelt worden sei.

Konzept gibt es, Umsetzung braucht Zeit

Ein Ansatzpunkt ist dabei, die Fachschaften der Universität zu aktivieren, um zumindest den studentischen Feierkult insbesondere der Erstsemester in geordnetere Bahnen zu lenken. Doch das Konzept geht laut Grube weit darüber hinaus. Schließlich sind es eben weniger die Studenten, welche die aktuelle Gewalteskalation verursachen. Zur Umsetzung des Konzeptes müssten jedoch verschiedene Dezernate der Stadt einbezogen werden, betont Grube. Ein Prozess, der Zeit braucht. „Um alle zusammenzubringen, muss man dicke Bretter bohren. Das ist eine Herausforderung.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Anbieten von alternativen Plätzen kann seiner Ansicht nach auch nicht die Ultima Ratio sein. „Die Jugendlichen suchen sich ihre eigenen Plätze, die sich selbst erschließen können“, sagt Grube. Nur so könnten sich schließlich auch quasi selbstregulierende Strukturen entwickeln, die ein disziplinierteres Verhalten aller Beteiligter unterstützten – als eine Art kollektiver Selbstkontrolle. Man könnte solche Plätze vielleicht gemeinsam suchen, und dann etwa mit Stromanschlüssen und Toiletten unterstützen.

Die Dehoga hat am Montag per Pressemitteilung die Forderung nach einem Nachtbürgermeister erneuert. Der könnte bei den aktuellen Problemen aber kaum helfen, meint Grube, da er ja nur Ansprechpartner und nicht nachts auf der Straße unterwegs wäre. „Er würde in erste Linie Gastronomen und Kioskbetreibern nutzen“, sagt der Bezirksbürgermeister. Und in denen sieht Grube sogar eher ein Teil des Problems: „Die verdienen daran und stellen sich dann als Betroffene dar.“

Von Andreas Krasselt