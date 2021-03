Hannover

Sie helfen Menschen in Not, retten so nicht selten sogar Leben – und werden trotzdem bepöbelt, bespuckt, geschlagen und getreten. Übergriffe gegen Rettungskräfte gehören inzwischen zum traurigen Alltag. Eine jetzt veröffentlichte Studie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zeigt, dass Rettungskräfte mindestens einmal im Jahr Opfer verbaler oder physischer Gewalt werden. Die NP hat mit zwei Rettungssanitätern über ihre Erfahrungen gesprochen.

„Man braucht schon ein dickes Fell“, sagt Gerrit Rheinländer, Notfallsanitäter und stellvertretender Leiter der DRK-Lehrrettungswache Hannover über seinen Berufsstand. Dass laut Studie in drei Viertel der Fälle ausgerechnet die Opfer selbst übergriffig werden, mag zunächst geradezu absurd klingen. Ausschlaggebend ist aber häufig die Extremsituation, in der sich Menschen befinden, erklärt Rheinländer. Egal ob betrunken, im Drogenrausch oder unter starken Schmerzen – „die Menschen haben häufig nicht mehr die Kontrolle über sich selbst“, erklärt er. Letztlich helfe die Erfahrung, solche Situation schon beim oder gar vor dem Eintreffen am Einsatzort einzuschätzen. So sind Großveranstaltungen wie Schützen-, Maschseefest oder Konzerte die typische Bühne für enthemmtes und im Notfall schwer berechenbares Publikum. „Da braucht es dann Geschick und gesunden Menschenverstand, um die Leute zu beruhigen“, so der DRK-Mann.

Deeskalation gehört zur Berufsausbildung

Auch sprachliche Barrieren können bei vermeintlichen Routineeinsätzen zum Problem werden, weiß Thorsten Ernst, Bereichsleiter Einsatzdienste bei den Johannitern in Hannover. „Wenn eine hilflose Person nicht versteht, was mit ihr geschieht, wird das möglicherweise als bedrohliche Situation empfunden. Damit muss man umgehen können.“ Doch egal, was letztlich der Auslöser für Gewalt ist. Selbst erfahrene Retter sind davor nicht gefeit. „Häufig sind es verbale Entgleisungen, aber Kollegen werden auch angespuckt, geschlagen, getreten. Das sind Situationen, die leider zu unserem Berufsalltag gehören“, sagt Ernst.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umso wichtiger sei es, dass die Helfer in der Not gut auf solche Momente vorbereitet sind, weshalb das Thema Deeskalation in der Berufsausbildung zum Notfallsanitäter mittlerweile einen festen Platz hat. Ernst: „Im Rettungsdienst geht es längst um mehr als nur um Medizin und Apparate. Kommunikation ist ganz wichtig. So lassen sich viele Situationen früh entschäften, bevor sie eskalieren.“

Vom Opfer mit Messer bedroht

Eben diese Kommunikation bewahrte Gerrit Rheinländer schon mehrfach vor Schlimmerem. Sein bislang brenzligster Einsatz liegt schon einige Jahre zurück. Ein Mann, der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, hatte selbst den Rettungsdienst alarmiert. Als der Notfallsanitäter eintraf, rastete der Mann plötzlich aus. „Er zog ein Messer und kam damit einen Schritt auf mich zu“, schilderte Rheinländer die Extremsituation, in der der erfahrene Retter dennoch einen kühlen Kopf behielt: „Da hilft dann nur, Abstand halten und die Person beruhigen. Er hat das Messer schließlich weggelegt und sich zum Ausnüchtern mitnehmen lassen.“ Es stellte sich heraus, dass der Mann psychisch krank war.

Im Einsatz: Gerrit Rheinländer (l.) mit Oliver Buntke, Leiter der DRK-Lehrrettungswache. Quelle: Franziska Gilli

Nicht immer gehen solche Einsätze so glimpflich aus. In der DRK-Studie beschreibt ein Drittel der 425 Befragten Fälle von physischer Gewalt, am häufigsten Schlagen, Treten und Schubsen. Übergriffe, die in der Regel zwar dokumentiert werden. Dass die Betroffenen Anzeige erstatten, sei zumindest bei kleineren Blessuren aber eher die Ausnahme. „Das lohnt meist nicht“, sagt Rheinländer. „Da ist der Aufwand am Ende größer alles andere.“

Stress schlägt in Aggression um

Egal ob körperliche Gewalt oder Beleidigungen, wie sie laut Studie jeder Fünfte mindestens ein- bis zweimal pro Woche erlebt. Manche Übergriffe werden von den Betroffenen nicht ohne weiteres weggesteckt. „Es gibt sicher auch Kollegen, die das psychisch mitnimmt“, weiß Rheinländer. Deshalb gibt es mittlerweile in jeder DRK-Rettungswache psychologisch geschulte Kollegen, um sogenannte einsatzbelastende Reaktionen zu verarbeiten. Auch bei den Johannitern gehört die psychologische Betreuung zur Einsatznachsorge.

Bei manchen Einsätzen sind die Retten indes selbst als seelische Betreuer gefragt. Angehörige der Opfer sind für Thorsten Ernst „immer ein Teil des Patienten. Mann wisse nie, wie diese in einer solchen Ausnahmesituation reagieren. Im schlimmsten Fall könne der Stress auch bei ihnen einen medizinischen Notfall auslösen. „Dann werden sie selbst zum Patienten“, so der Rettungssanitäter. Auch eine falsche Erwartungshaltung entlädt sich mitunter in Aggressionen. Ernst: „Da wird man dann auch schon mal angeschrien, weil man dem Angehörigen doch jetzt erstmal etwas gegen die Schmerzen geben soll. Dabei haben wir bei der Behandlung genaue Abläufe und können Medikamente nicht einfach so verabreichen.“

Gewalt gegen Rettungskräfte: So häufig werden Helfer zu Opfern Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat eine aktuelle Studie über die Gewalt gegen Rettungskräfte vorgelegt, in der die Angaben von 425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rettungsdienst ausgewertet sind. In einem Zeitraum von 12 Monaten hat demnach jeder der Befragten während des Einsatzes mindestens einmal eine Form von Gewaltanwendung erfahren. 40,3 Prozent des Personals sind ausschließlich von verbaler Gewalt betroffen, etwa ein Drittel beschreibt sowohl verbale als auch körperliche Übergriffe. Ausschließlich tätliche Übergriffe werden von 14,1 Prozent genannt. Verbale Gewalt wie Beleidigungen und Beschimpfungen kommen bei fast jedem Fünften (18,4 Prozent) sogar mindestens ein- bis zweimal pro Woche vor. Die Täter sind in drei Viertel aller Fälle die Patienten selbst. Die häufigste Form verbaler Übergriffe waren laut der DRK-Studie Beschimpfungen und Beleidigungen (91,1 Prozent), gefolgt von der Androhung von Gewalt (55,3 Prozent). Die häufigsten Gewaltanwendungen spielten sich mit 52 Prozent im innerstädtischen Bereich ab, gefolgt von sozialen Brennpunkten. An dritter Stelle kommen bürgerliche Wohngegenden und Großveranstaltungen. Die häufigste Form bei den tätlichen Übergriffen sind Schlagen und Treten (32,7 Prozent) sowie Schubsen (31,5 Prozent). Bei der nicht repräsentativen Studie wurden insgesamt 425 Fragebogen von Notfallsanitätern, Rettungsassistenten, Rettungssanitätern und weiteren Rettungsdienstmitarbeitenden ausgewertet.

Das Thema Gewalt begleitet die Retter jedenfalls schon seit Jahren. Was laut Rheinländer vom DRK aber zunimmt: Unbeteiligte, die sich bei Einsätzen einmischen, die Rettungskräfte behindern oder gar bedrohen. „Das gehört sich nicht. Kollegen, die helfen wollen, sollte man auch helfen lassen“, sagt er. Auch für Thorsten Ernst ist es „ein trauriges Phänomen, dass ja nicht nur uns, sondern auch Feuerwehr und Polizei betrifft.“ Letztlich sei es ein „gesamtgesellschaftlicher Auftrag“, der Entwicklung entgegenzusteuern: „Wir können unsere Kräfte nur so optimal wie möglich ausbilden, um sie auf solche Situationen bestmöglich vorzubereiten.“

Von André Pichiri