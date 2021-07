Hannover

Die Polizei hat mittlerweile die Identität des in der Eilenriede getöteten Obdachlosen ermitteln können. „Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Mann“, so Polizeisprecher Michael Bertram. Ob es sich dabei tatsächlich um den stadtbekannten Obdachlosen Dirk S. handelt, wollte er nicht bestätigen, da es sich dabei um personenbezogene Daten handeln würde. Dennoch bestehen an der Identität des dort seit mehr als zehn Jahren immer wieder gesehenen Mannes keine Zweifel.

Die Obduktion ist abgeschlossen, das Ergebnis liegt vor: Der 54-Jährige ist verblutet. Er war mit mehreren Stichverletzungen am Dienstag gegen 5.55 Uhr von einem Zeugen auf der Parkbank am Eilenriederand aufgefunden worden. Über die Anzahl der Stichwunden gibt die Polizei keine Auskunft. Auch der Todeszeitpunkt ist noch unklar. Der herbeigerufene Notarzt hatte nur noch den Tod feststellen können.

Hintergründe weiter unklar

Die Hintergründe der Tat sind demnach weiterhin unklar. Wurde S. ein Zufallsopfer, weil sich irgendjemand an seinem Verhalten gestört hatte? Oder hatte es etwas mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft auch in der Obdachlosenszene zu tun? S. war aber offensichtlich niemand, der Geselligkeit suchte, sondern ein psychisch kranker Mensch, der sich weitgehend zurückzog. Eben meist auf seine Parkbank am Eingang in die nördliche Eilenriede an der Einmündung der Hohenzollern- in die Bödekerstraße.

Er hatte laut Polizeiangaben Angehörige sowohl in der Stadt als auch im Umland, die mittlerweile benachrichtigt worden sind. Während der eigentliche Tatort noch immer abgesperrt ist, haben Anwohner in der Nähe Blumen und Kerzen aufgestellt. Ein Foto zeigt auch die Habe des Getöteten: eine Decke, Tüten, Flaschen, ein Pappschild.

Polizei sucht Zeugen

Die Suche nach Tätern und Tatwaffe läuft auf Hochtouren. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Bislang gibt es aber offenbar noch keine Erkenntnisse. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von Andreas Krasselt