Am Dienstag vergangener Woche wurde ein 54 Jahre alter Obdachloser in der Eilenriede Opfer eines Tötungsdeliktes. Die Polizei Hannover hat bislang noch keine entscheidenden Spuren, die zum Täter führen. Am Dienstag hat sie die Bevölkerung deshalb noch einmal um ihre Mithilfe gebeten.