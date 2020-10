Hannover

Ein 28-jähriger, leicht verwirrt wirkender Mann tauchte am Dienstagabend auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf, weil er sein Fahrrad vermisste. Was er dabei nicht bedacht hatte, war, dass auch nach ihm selbst gefahndet wurde.

Wegen Beleidigung und Sachbeschädigung lag ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den wohnungslosen Syrer vor. Die Beamten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt, wo er eine Haftstrafe von elf Monaten und zwei Wochen absitzen muss. Der 28-jährige Intensivtäter saß bereits mehrfach in Haft und ist in 75 Fällen als Drogenkonsument und Sexualstraftäter der Polizei einschlägig bekannt.

Von Andreas Krasselt