Hannover

Das freut den Fahrradfahrer: Bereits in der Nacht zu Dienstag haben Polizeibeamte in Wülfel zwei mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt. Die beiden verluden gerade mehrere ganz offensichtlich geklaute Fahrräder in einen weißen Citroen-Sprinter.

Das beobachteten Zeugen, die die Polizei alarmierten. Die Polizei nahm zwei der Männer fest, ein dritter konnte flüchten. Die beiden sitzen jetzt in U-Haft. Am Mittwoch erließ ein Richter Haftbefehl.

Nun muss das Diebesgut nur noch an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. Wem in den vergangenen vier Wochen in Döhren ein Fahrrad gestohlen wurde, melde sich bitte und erstatte Anzeige – sofern noch nicht geschehen. Hinweise und Anzeigen nimmt die Polizeiinspektion Süd unter 0511/109-3620 entgegen.

Von Petra Rückerl