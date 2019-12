Nord/LB-Mitarbeiter machen mehr als 300 Kindern Geschenke

HANNOVER

Vorgezogene Bescherung bei der Nord/LB: Thomas Bürkle, Chef der niedersächsischen Landesbank, übergab am Montag 330 Geschenke für Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien. Die Mitarbeiter der Nord/LB hatten die Wünsche der Kinder zuvor eingesammelt, sie an einen Weihnachtswünsche-Baum im Foyer der Bank gehängt und Präsente im Wert von mehr als 7000 Euro besorgt – aus privaten Mitteln. „Eine meine angenehmsten Pflichten oder eher ein Privileg“ nannte Bürkle den Übergabe-Termin mit Vertretern der fünf hannoverschen Organisationen, die die personalisierten Geschenke an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Die Aktion gibt es seit elf Jahren.

Einige wenige Kinder sind auch mit in die Nord/LB gekommen, lassen ihre neugierigen Blicke über die Geschenkeberge auf Tischen und in großen Rollcontainern schweifen. „Ich finde mein Geschenk nicht, vielleicht ist es irgendwo untergebuddelt“, sagt der neunjährige Niklas (Name geändert). Er sei sehr aufgeregt, weil er das erste Mal dabei sei, erzählt der Junge. Gewünscht hat er sich ein Superwings-Paket (Flugzeug-Spielgerät) – und das wird er auch bekommen. Denn die Mitarbeiter der Nord/LB schenken immer das, was auf dem jeweiligen Wunschzettel steht. Der Wert beträgt pro Geschenk etwa 20 Euro.

Lego , Puppen, Autos

Die siebenjährige Ashley hat sich eine LOL-Surprise-Doll (Überraschungspuppen) gewünscht – in diesem Jahr der Favorit vieler Kinder. Auf den Wunschzetteln, so weiß die Nord/LB, stand klassisches Spielzeug wie Puppen, Lego oder Autos ebenso wie Gesellschaftsspiele und Bastelzubehör, aber auch praktisches wie Sportschuhe oder Kleidung. Ian (9) hat sich beispielsweise neue Bleistifte und Süßigkeiten gewünscht. „Meine Bleistifte sind weg, ich brauche neue.“

Etwas auspacken dürfen

Die weihnachtlichen Präsente gehen an Kinder und Jugendliche (vom Babyalter bis zu 17-jährigen Schülern), die von den Organisationen Ahlemer Mahlzeit, KID Kinderhaus Hannover, Awo Kita Elmstraße, Stiftung Bethel mit dem Birkenhof sowie dem Jugendtreff Butze 22 betreut werden. Gerade für Kinder, die in Wohngruppen leben und Weihnachten nicht bei ihren Eltern verbringen könnten, sei die Aktion etwas ganz Besonderes: Weil sie trotzdem etwas auspacken dürften und jemand an sie gedacht hat, erklärt eine Betreuerin.

Das hebt auch Nord/LB-Chef Bürkle hervor: „Die Aktion zeigt, dass es in der Welt nicht nur um Geschäfte und Geld geht. Unsere Mitarbeiter machen Kindern und Jugendlichen eine Freude, die nicht so ein glückliches Schicksal haben.“ Und obwohl bei der Nord/LB die Stimmung in der Belegschaft gerade angespannt sein dürfte, weil ein größerer Stellenabbau bevorsteht, hätten sich die Beschäftigten mit der gleichen Begeisterung an der Aktion beteiligt. „Sie haben nicht vergessen, wofür Weihnachten steht. Ich hoffe, dass es viele strahlende Augen gibt.“

Von Inken Hägermann