Es gibt keinen Anspruch auf Homeschooling. Das hat nun das Verwaltungsgericht Hannover mit seiner Entscheidung klar gestellt und einen entsprechenden Eilantrag einer Schülerin abgelehnt.

Kammer lehnt Antrag von Schülerin ab

Das Mädchen, das nach Angaben von Gerichtssprecherin Nassim Eslami eine weiterführende Schule in der Stadt besucht, wollte vom sogenannten Präsenzunterricht befreit werden. Ihren Antrag begründete sie damit, dass ihr Vater ein Corona-Risikopatient sei. Die Kammer machte in ihrer Begründung deutlich, dass Kinder nach den Vorgaben des Kultusministeriums zwar in Ausnahmefällen bis zu drei Monate lang von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen könnten, dies sei jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft. So müsse ein enger Angehöriger im Haushalt, also Eltern oder Geschwister, zur Risikogruppe gehören, außerdem müsse es an der Schule des Kindes einen akuten Corona-Fall geben. Letzteres sei an der Schule des Mädchens aber nicht der Fall.

Schule habe ausreichendes Hygienekonzept

Es sei rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Befreiung vom Präsenzunterricht daran geknüpft werde, ob das Gesundheitsamt eine entsprechende Infektionsschutzmaßnahme verhängt habe, so das Gericht. Diese Verwaltungspraxis diene in legitimer Weise der Umsetzung der staatlichen Verpflichtung zum Schutze des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel zwei des Grundgesetzes. Sofern sie das Vorliegen der Verhängung einer Infektionsmaßnahme an der Schule erfordere, differenziere sie damit in zulässiger Weise zwischen einer bloß abstrakten allgemeinen Gefährdungslage sowie der konkreten Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus im Falle einer bereits nachgewiesenen Neuinfektion seitens des zuständigen Gesundheitsamtes.

Das Verwaltungsgericht betonte, dass die Schule des Mädchens bereits Hygieneregelungen, wie beispielsweise die grundsätzliche Maskenpflicht im Schulgebäude, für das laufende Schuljahr aufgestellt habe. Sollte es trotz dieser Schutzmaßnahmen einen Corona-Fall an der Schule geben, bestehe die Möglichkeit für den Zeitraum, für den die Infektionsschutzmaßnahme verhängt wird, vom Präsenzunterricht befreit zu werden und zu Hause zu lernen.

Anwalt will Beschwerde gegen Urteil einlegen

Der Anwalt der Schülerin, Kai Dietrich, kündigte bereits an, gegen das Urteil Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einzulegen. Auch andere Verwaltungsgerichte im Land müssen sich derzeit mit ähnlichen Verfahren beschäftigen. Nach Auskunft des Kultusministeriums gibt es derzeit in Niedersachsen an knapp 50 Schulen coronabedingte Einschränkungen, ein Gymnasium in Quakenbrück musste wegen Corona komplett geschlossen werden, an 48 Schulen gibt es demnach Klassen beziehungsweise Lerngruppen ohne Präsenzunterricht.

Von Britta Lüers