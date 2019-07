Hannover

Mit seinen 1,98 Meter Körpergröße sieht Gerhard Kupper nicht so aus, als könnte ihn irgendetwas umhauen. Doch der 67-Jährige aus Groß-Buchholz hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Denn er glaubte einst, dass seine Homosexualität „heilbar“ wäre und begab sich in eine sogenannte Konversionstherapie. Er führte einen jahrelangen Kampf mit sich selbst – erfolglos. Mit den Folgen dieser umstrittenen Behandlung, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verbieten möchte, musste er bis vor Kurzem ringen.

Dass er schwul sein könnte, ahnte der gebürtige Großburgwedeler schon früh. Er hatte es aber verdrängt. Denn es passte nicht zu seinem Glauben. Kupper gehörte einer evangelikalen Freikirche an. Als er in Nordrhein-Westfalen lebte, baute er eine Familie auf. Er heiratete seine Frau und bekam mit ihr zwei Kinder. „Erst danach habe ich wahrgenommen, dass ich schwul bin“, sagt Kupper.

Das war Ende der Achtziger-Jahre, kurz vor dem Mauerfall. Eine aus heutiger Sicht andere Zeit. „Die Gesellschaft betrachtete Schwulsein vielfach noch als Krankheit“, erklärt Kupper. Und in der Freien Gemeinde sei seine Homosexualität sowieso nicht akzeptiert gewesen. In ihrem Bibelverständnis sei es eine unentschuldbare Sünde gewesen, wenn Männer Männer liebten.

Wie in einer Art Trance

Kupper erfuhr, dass es Seminare und Methoden gäbe, die Heilung versprächen. Für ihn war es der einzige Ausweg, um auch in der Gemeinde zu bleiben. Denn die habe Schwule und Lesben nur geduldet, wenn sie ihre Homosexualität aktiv bekämpften. „Ich wollte dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen und ein guter Christ werden. Dass ich selbst schwul bin, war für mich nicht akzeptabel“, sagt Kupper. Bald bekam er eine Einladung.

Das Seminar führte ihn mehrmals aufs Schloss Reichenberg in den Odenwald. Dort war die Gruppe abgeschottet, las in der Bibel, die Teilnehmer beschäftigten sich in vielen Gesprächen mit sich selbst und ihrer Kindheit. „Heute würde ich das befremdlich finden. Damals war das für mich nicht so. Die Leitung strahlte eine gewisse Kompetenz aus“, sagt Kupper. Medikamente oder sonstige Substanzen wurden nicht eingenommen, dennoch befand sich die Gruppe wie in einer Art Trance. Kupper bekam sogar nicht mit, dass die Mauer an der innerdeutschen Grenze gefallen war. „Ich habe zwar die Schlagzeile gesehen, begriffen habe ich das erst später“, sagt Kupper.

Die Seminar-Leitung behandelte die Teilnehmer nach der Methode der „Hyperdramatisierung“ des niederländischen Psychologen Gerard van den Aardweg. Demnach sei die Ursache für die Homosexualität in der Kindheit zu suchen. Die Kombination aus einer Über-Mutter und einen kaum anwesenden Vater führten grob zusammengefasst dazu, dass das Kind schwul werde. Dies sei in dem Sinne auch keine sexuelle Orientierung, sondern eine Form von „Selbstmitleid“ des „verletzten Kindes“, die sich behandeln ließe. „Für mich klang das damals schlüssig. Aus heutiger Sicht ist das irrsinnig. Dann wären ja 95 Prozent der Menschen homosexuell“, sagt Kupper.

Kupper verliert den Halt im Leben

Kupper sollte sich vom „verletzten Kind“ abwenden, indem er schwule Gedanken abwehre oder lächerlich mache und so seine Homosexualität überwinden. Dass das nicht funktionierte, ist kein Wunder. Das verstand das Umfeld Kuppers aber nicht. „Meine Frau warf mir vor, dass ich nicht genug daran glaube und arbeite“, sagt Kupper. Irgendwann hatte alles keine Aussicht auf Erfolg. Kupper gab die Therapie auf, die Gemeinde verließ er. Mit seiner Frau blieb er nur wegen der Kinder zusammen. Später ließen sich die beiden scheiden. „Ich konnte ihr nicht versprechen, sie so zu lieben, wie das ein heterosexueller Mann tun könnte“, sagte Kupper. Auch die Familie unterstütze Kupper in dieser Phase wenig.

Er fiel in ein großes Loch, das ganze soziale Leben war wie weggerissen. „Da war eine Leere, ich hatte ein schlechtes Gewisse und große Selbstzweifel“, berichtet er. Er fühlte sich dauernd stigmatisiert, traute sich nicht in die Öffentlichkeit, war ständig krank. „Ich habe keinen Sinn mehr gesehen und nur noch funktioniert“, sagt er. Auch an Selbstmord habe er gedacht, wegen der Kinder aber nicht ausgeführt. „Ohne sie würde ich hier heute wahrscheinlich nicht sitzen“, sagt er.

Etwa zwölf Jahre kämpfte Kupper mit diesen Gedanken. Erst 2002 entschied er sich eine neue Therapie zu machen. Dieses Mal aber nicht, um seine Homosexualität zu bekämpfen, sondern um wieder zurück ins Leben zu finden. 2007 kehrte er nach Hannover zurück, bis im vergangenen Jahr war er in Behandlung. Dort lernte er mit seiner Homosexualität offen umzugehen, dass es nicht eine und schon gar nicht seine Schuld sei. „Heute ist Schwulsein für mich nichts Wildes mehr“, sagt er.

„Ich würde mich nicht mehr als religiös bezeichnen“

Seit einigen Jahren leitet er bereits die schwul-lesbische Seniorengruppe beim Verein Andersraum, der den Christopher-Street-Day in Hannover organisiert. Einen Partner hat er nicht. „In meiner Community gehöre ich aufgrund meines fortgeschrittenes Alters nicht mehr zur ersten Zielgruppe“, sagt er lachend. Außerdem habe er mit der Zeit Eigenheiten entwickelt, die eine Partnerschaft kaum zuließen.

Einer Konfession hört Kupper nicht mehr an. „Ich würde mit nicht mehr als religiös in dem Sinne bezeichnen, dass ich evangelisch oder katholisch bin.“ Er lebe nach einem Wertekanon – und da gehört die Homosexualität als was ganz Normales dazu.

Spahn will ein Gesetz gegen „Homo-Heilung“

Geht es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) gehören Konversionstherapie zur „Heilung“ von Homosexuellen bald der Vergangenheit an. Er will solche Behandlungen verbieten lassen und plant auf Grundlage zweier wissenschaftlicher Gutachten noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. „ Homosexualität ist keine Krankheit und nicht therapiebedürftig“, sagt Spahn.

Anbieter solcher Therapien drohten dann Geldbußen. Außerdem plant der Minister berufsrechtliche Regelungen für Ärzte, die eine solche Behandlung anbieten. „Wenn man weiß, dass etwas verboten ist, dann führt das auch zu einem anderen Umgang“, sagt Spahn. Widerstände gegen seine Pläne muss er nicht befürchten. Denn auch die Länder haben sich im Bundesrat für ein Verbot ausgesprochen, und aus dem Bundestag kommt ebenfalls Zustimmung.

Gerhard Kupper sieht das ein wenig anders. „Ich befürchte, dass ein Verbot nichts bringen würde, weil sich weiterhin Strukturen im Verborgenen bilden.“ Das Netzwerk, etwa der Evangelikalen Freikirche, sei schwer zu durchschauen, kaum jemand habe Einblick darin.

Fragwürdige Methoden

Nach Angaben der Magnus-Hirschfeld-Stiftung muss davon ausgegangen werden, dass jährlich rund 1000 homosexuelle Menschen in Deutschland eine Behandlung bei selbst ernannten „Homo-Heilern“ beginnen. Das Spektrum der fragwürdigen Methoden reiche von Gebeten bis hin zum Exorzismus. Öffentlich ausgeschrieben werden solche Seminare natürlich nicht. „Dazu wird man eingeladen“, sagt Kupper.

Ein Anbieter von Seminaren für Homosexuelle ist der Verein Gesellschaft für Lebensorientierung (Leo) aus dem Südharz. In einer Erklärung betont Leo zwar, Schwule nicht heilen zu wollen, dennoch erkennt Kupper gewisse Parallelen zu seinen früheren Seminaren. So ist Bernhard Ritter, früheres CDU-Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt, Vorsitzender des Vereins. „Er war damals bei meiner Therapie dabei“, sagt Kupper.

Verein bestreitet Vorwürfe

Zudem stützt sich Leo auf seinen wissenschaftlichen Beirat, dem auch Gerard van den Aardweg angehört. Mit seiner der Methode der „Hyperdramatisierung“ wurde unter anderem Kupper behandelt, mit dem Ziel ihn von seiner Homosexualität zu heilen. Mitglied des Leo-Kuratoriums war übrigens auch der inzwischen verstorbene frühere niedersächsische Innen- und Justizminister Walter Remmers ( CDU).

Leo betont, dass es „homosexuell empfindende Menschen“ gebe, die unter „ihren homosexuellen Gefühlen leiden“. Die wolle man seelsorgerisch beraten. Für Kupper ist dies ein deutliches Indiz. Alleine die Formulierung lasse darauf schließlich, dass der Verein Homosexualität als etwas erachte, dass sich umpolen ließe.

