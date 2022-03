Der Eilenriedebeirat hat in seiner konstituierenden Sitzung am Montagabend im Freizeitheim Döhren den ehemaligen Leiter der städtischen Forstbetriebe, Gerd Garnatz, erneut zu seinem Vorsitzenden gewählt. Künftig will die Stadt nach jeder Beiratssitzung im Umweltausschuss einen mündlichen Bericht über die Arbeit geben.