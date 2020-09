HANNOVER

Die Region Hannover will den Nahverkehr stärken und hat deshalb untersucht, wo neue Bahnhöfe sinnvoll sein könnten. Fündig wurde sie für eine Umsteigestation zwischen roter S-Bahn und Stadtbahn unter anderem in Hannover-Waldhausen nahe dem Döhrener Turm. Mit der Umsteigeanlage, die den Namen S-Bahnhof Waldhausen-Döhren tragen soll, würden die S-Bahn-Linien 1 (Hannover-Minden), 2 ( Hannover-Nienburg) und 5 (Hannover-Paderborn) an der Bahnbrücke über die Hildesheimer Straße mit der Stadtbahn verknüpft. Sie soll 28,5 Millionen Euro kosten. Baubeginn ist nach aktuellem Stand 2023. Soweit die Fakten.

Fast zehn Meter hohe Spundwand rückt vor die Haustür

Gegen dieses Vorhaben regt sich seit einiger Zeit Widerstand, der sich in einem Bürgerforum S-Bahnhof Waldhausen manifestiert hat. Regelmäßig gibt es Versammlungen und Treffen, schreiben Mitglieder die Regionsverwaltung an oder nehmen an Sitzungen des Stadtbezirksrates Döhren-Wülfel teil, um an Informationen zu kommen. Die größten Sorgen der Anlieger: Durch den Bau verschwinden mehr als 70 Linden an der Bregenzer und der Riepestraße, zudem wird der Körper der Bahntrasse um etwa 8,50 Meter breiter. Folge: Die fast zehn Meter hohe Spund- und Lärmschutzwand rückt bis an den Fußweg der Bregenzer Straße.

ORTSTERMIN: Der geplante S-Bahnhof Waldhausen-Döhren an der Bregenzer Straße führt für Anwohner des Stadtteils zu Einschränkungen. Der CDU-Arbeitskreis Verkehr in der Regionsversammlung hat sich am Mittwochabend darüber informiert. Quelle: Heusel

Das alles hat das Bürgerforum am Mittwochabend den Mitgliedern des CDU-Arbeitskreises Verkehr in der Regionsversammlung vorgetragen, dessen Vorsitzender Eberhard Wicke ist, ein ausgewiesener Verkehrsexperte. Der empfand das Treffen zunächst einmal als wichtig, denn: „Wenn wir ein Großprojekt wie dieses in Angriff nehmen, dann müssen wir uns auch Zeit nehmen für den kritischen Bürger.“ Die Region wolle schließlich die Verkehrswende, dann müsse sie auch den Bürger mitnehmen. Die Sorgen und Nöte der Anlieger kann Eberhard Wicke nachvollziehen: „Der Lärm ist jetzt schon groß.“

Park-and-Ride-Anlage lehnt Stadtbezirksrat bereits ab

Den geplanten Baubeginn 2023 hält er für nicht haltbar. „Das ist illusorisch. Die Planungen sind am Anfang, das Planfeststellungsverfahren ist in den nächsten fünf Jahren nicht durchzuziehen.“ Aufs Bauchgefühl alleine will sich der Nahverkehrsexperte aber nicht verlassen, deshalb will er nun die Regionsverwaltung um eine Erläuterung des Sachstandes bitten. Ein weiteres Übel für den Stadtteil hat die hannoversche Politik bereits abgeschmettert. Die Stadt wollte zum S-Bahnhof noch eine Park-and-ride-Anlage schaffen, doch das lehnte der Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel ab: Der Parkverkehr und zusätzliche Autoverkehr durch Auswärtige sei den Anliegern nicht zuzumuten.

Von Andreas Voigt