Hannover

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend die Seitenscheiben von 14 geparkten Autos in der Nordstadt und Vinnhorst eingeschlagen. Der Schaden beträgt etwa 7000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde mitteilt, wurden die Taten zwischen 1.30 Uhr und 3.10 Uhr begangen. Vier geparkte Autos wurden am Schneiderberg auf Höhe der Uni-Mensa beschädigt, zwei weitere an der Straße An der Lutherkirche, vier an der Hahnenstraße sowie ein Wagen Am Kleinen Felde. Im Stadtteil Vinnhorst zerstörten die Unbekannten die Seitenscheiben von zwei Autos an der Hartungstraße. Am Vinnhorster Weg hebelten sie die Seitenscheibe der Fahrertür eines Citroen auf.

Geld und Handyzubehör gestohlen

Betroffen waren Autos der Marken Skoda, Citroen, VW, Opel, Seat und Subaru. „In den meisten Fällen wurden die Fenster der Beifahrertür eingeschlagen“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. Den derzeitigen Ermittlungen nach wurde aus den meisten Fahrzeugen nichts entwendet, jedoch fehlten in manchen Fällen Geld und Handyzubehör.

Die Polizei ermittelt in 14 Fällen wegen schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 31 17 entgegen.

Ähnliche Fälle auch in Linden-Nord

Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend gab es ähnliche Taten in Linden-Nord. An der Pfarrlandstraße und am Pfarrlandplatz wurden acht Autos beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise zu diesen Ermittlungen nimmt das Polizeikommissariat in Limmer unter Telefon (05 11) 1 09 39 20.

Von Manuel Behrens