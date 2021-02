Hannover: Geldbote überfällt sich selber

Hannover

Andreas T. (36) hatte Geldsorgen. Seine Spielsucht trieb ihn immer weiter abwärts. Da hatte er eine verwegene Idee. „Ich bereue das zutiefst“, sagte er am Donnerstag im Amtsgericht Hannover. Dabei knetete er seine Hände so sehr, dass das Zuschauen schon Schmerzen bereiten konnte. Wegen Vortäuschen einer Straftat in Tateinheit mit Unterschlagung wurde er zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

„Ich glaube nicht, dass Sie der große Räuber sind“, machte Richterin Monika Pinski dem dünnen Angeklagten ein zweifelhaftes Kompliment. Sie spielte damit auf die Tat und die Ausführung des Vergehens an. Am 3. August 2020 täuschte der Geldbote am Aegi einen Überfall auf sich vor. Er verletzte sich sogar selbst, um das Ganze glaubhafter zu gestalten. Noch am selben Tag zahlte er 1000 Euro auf sein Konto ein. Seine Beute: 2689 Euro.

Keine Therapie für spielsüchtigen Angeklagten möglich

Sein Lohn: Kündigung des Jobs, Verurteilung und Rückerstattung des Geldes. „Vor drei Jahren kam ich aus dem Entzug. Ich war dann zwei Jahre clean. Dann hat mich meine Freundin verlassen“, schilderte der Angeklagte sein Dilemma. Aus der Not heraus entwickelte er eine Spielsucht. „Ich hatte einmal etwas gewonnen“, schilderte er den Beginn seiner zweiten Abhängigkeit. Derzeit habe er rund 5000 Euro Schulden.

„Ich mache mir Sorgen um Sie, weil sie verschiedene Süchte haben“, stellte die Richterin fest. Sie wollte den jugendlich wirkenden Mann nicht ohne Therapieauflage davon kommen lassen. Doch da ist noch eine Pandemie. „Es ist fatal, aber ich kann wegen Corona keine Therapie anordnen“, erklärte Monika Pinski. Genau genommen könne sie das schon. Aber wenn es keine Therapie gebe, obwohl sie im Urteil festgeschrieben sei, bedeute das einen riesigen Aufwand für alle Beteiligten. „Die Folgen fehlender Therapien werden wir erst in Jahren zu spüren bekommen“, meinte die Richterin. Zumindest stellte sie dem Mann einen Bewährungshelfer an die Seite.

Anwalt Thomas Mügge glaubt, dass sein Mandant auch ohne Therapie aus dem Suchtsumpf herauskommt. „Er hat eine Arbeit. Und das mit den Schulden bekommen wir über eine Insolvenz hin“, so der Anwalt. Die Eltern wollen dem Angeklagten finanziell unter die Arme greifen. Innerhalb von 20 Minuten war der Prozess vorbei. Richterin Pinski zum Angeklagten: „Ich will Sie hier nicht wiedersehen. Andreas T.: „Auf gar keinen Fall.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel