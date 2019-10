Hannover

Früher Raubzug: Die Polizei sucht Zeugen für eine Straftat, die sich bereits am vergangenen Freitagmorgen zwischen sechs und sieben Uhr ereignet hat.

Das Opfer, ein 35-Jähriger, wurde in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Glocksee von zwei Männern auf eine Zigarette „angehauen“. Er winkte ab, weil er keine hatte. Daraufhin griff ihn einer der Männer an den Arm, der andere riss aus der Hosentasche des 35-Jährigen dessen Geldbörse. Diese zerriss dabei. Das Räuberduo flüchtete mit dem geklauten Bargeld in Richtung Braunstraße.

Der 35-Jährige ging daraufhin zu Bekannten und rief von dort aus die Polizei. Er beschrieb einen der Täter als 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, dunkle Haare, dunkle Kleidung. Den anderen konnte er nicht beschreiben. Wer zu dem Zeitpunkt etwas gesehen hat, melde sich bitte in der Polizeiinspektion West unter 0511/109-3920.

Von Petra Rückerl