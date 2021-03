Hannover

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Betrüger, der mit dem sogenannten Skimming an zwei Geldautomaten einer Bankfiliale an der Goseriede (Mitte) Kontodaten und PIN-Nummern von EC- und Kreditkarten ausgespäht hat.

Der Täter hatte am 6. Oktober vergangenen Jahres etwa gegen 8.55 Uhr entsprechende Auslesetechnik an Karteneinzugsschächten der Geldautomaten angebracht. Einer der Automaten befindet sich im Inneren des Instituts, der andere außerhalb. Zusätzlich installierte er Miniaturkameras mit Speicherkarte, die auf die jeweilige Tastatur ausgerichtet waren.

Mit Hilfe der beiden täuschend echt aussehenden Geräte wollten der Unbekannte oder seine Hintermänner Doubletten von eingesetzten EC- und Kreditkarten herstellen und mit der dazugehörigen PIN, die sie über die Kameras ausspähten, Geld abheben. Die Technik an dem Automaten im Außenbereich ist am selben Abend gegen 19 Uhr wieder abgebaut worden.

Vermutlich auch andere Automaten betroffen

An den Automaten im Innern des Bankgebäudes kamen die Gauner zu dem Zeitpunkt offenbar nicht mehr heran. Denn dort wurden die technischen Einrichtungen am folgenden Morgen bemerkt. Bislang wurden der Polizei in diesem Zusammenhang noch keine unberechtigten Geldabhebungen gemeldet. Es sei aber davon auszugehen, dass derselbe Täter oder die Gruppe weitere Geldautomaten in der Region manipuliert haben dürften, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Informationen und Präventionstipps zum Thema Skimming hat die Polizei im Internet veröffentlicht.

Der Täter war bei seinen Manipulationen von der Überwachungskamera gefilmt worden. Mit Bildern aus diesem Videomaterial sucht die Kripo nun öffentlich nach dem Mann. Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person oder zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt