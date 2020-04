Geländewagen kracht in zwei abgestellte Fahrzeuge

Hannover

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Geländewagens hat am Sonntagabend in Stöcken die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stieß gegen mehrere am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge. Dabei wurde ein 29-Jähriger leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, insbesondere nach einer älteren Radfahrerin, die das Geschehen beobachten haben soll.

Der 21-Jährige war gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes ML auf der Hogrefestraße in Richtung Stöckener Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Moorhoffstraße abbiegen wollte, stieß er aus noch ungeklärter Ursache gegen den Bordstein. Als er dadurch die Kontrolle über den Wagen verlor, kollidierte der Mercedes mit einem Audi A 4 und einem Iveco-Transporter, die an der Hogrefestraße abgestellt waren.

Ältere Radfahrerin als Zeugin gesucht

In dem Transporter saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Männer (29, 37). Der 29-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Die Experten des Verkehrsunfalldienstes haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen. Insbesondere wird eine Radfahrerin, die von dem 21-Jährigen als „ältere Dame“ beschrieben wurde, um Kontaktaufnahme gebeten, die zu dem Zeitpunkt gerade an der Einmündung zur Moorhoffstraße gewesen sein soll. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 entgegen.

