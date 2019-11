Eine Straße im Wandel: Geht in der Ludwigstraße bald das Rotlicht aus?

Hannover

Die Ludwigstraße in Hannovers Innenstadt ist berüchtigt. Sie ist die Straße, die an Hamburgs Herbertstraße erinnert: Die Prostituierten bieten sich und ihre Dienste in Schaufenstern an. Im Jahre 2008 sollen sogar zehn Sexarbeiterinnen nach Hamburg gebracht worden sein. Dort hätte es Auseinandersetzungen verfeindeter Zuhälter-Banden gegeben, berichtete „Bild“, es seien keine Freier mehr gekommen, die ortsansässigen Prostituierten geflüchtet. Bis Hilfe aus Hannover gekommen sei. So rettete Hannover das Hamburger Nachtleben. Und zwar von der Ludwigstraße aus.

Es ist eine Straße, die in den zurückliegenden Jahren für viele Jungs in Hannover zum Heranwachsen gehört haben soll. „Jeder 18-Jährige ist hier schon durchgefahren“, glaubt Patrick Stehr. Der 44-Jährige aus Lingen an der Ems ist Hotelmanager der Hannover City Pension, einem – doch, doch – regulären Hotel an der Ludwigstraße 28. Denn: Die Straße wandelt sich. Und das hat mit der City Pension im August 2013 begonnen. Zuvor hatte es dort ebenfalls eins der Bordelle gegeben, in denen sich die Prostituierten in die Schaufenstern stellten. „Aber“, erzählt Stehr, „der Betreiber wollte aus dem Rotlicht raus, er wollte die Straße in etwas verwandeln, das am besten der Reeperbahn, aber doch wenigstens dem Steintor ähneln würde.“

„Es passt nicht zusammen“

So zog Jacky’s Bar ins Erdgeschoss der Ludwigstraße 28, im Obergeschoss entstanden zwölf reguläre Hotelzimmer. In den benachbarten Häusern gingen die Prostituierten weiter ihrem Geschäft nach, wenngleich sich Jacky Jashari, so der Namensgeber der Bar, dafür einsetzte, dass es weniger wurde mit den Damen. Und das wurde es. Als Haus 29 schloss, vergrößerte sich die City Pension, die Einrichtung übernahm das Nachbarhaus und bietet seither 25 Zimmer an. Jacky’s Bar ist auch längst geschlossen. „Das hat nicht funktioniert“, erklärt Hotelmanager Stehr. „Die Zimmer liefen prima, die Bar nicht. Und eigentlich ist das auch klar: Es passt nicht zusammen, wenn drei Bengels Jacky Cola an der Bar trinken, dann kommt eine Frau ins Hotel, die einchecken möchte. Sie verarbeitet vielleicht noch, was sie vorher an der Straße gesehen hat, und dann sieht sie im Hotel die Typen da sitzen. Also haben wir die Bar geschlossen.“

Fünf Jahre, nachdem die City Pension eröffnet hatte, folgte das zweite Hotel: Mitte 2018 eröffnete das Boutique 026 Hannover Central, ein Haus der Hamburger Centro-Gruppe, zu der auch das Best Western Hotel Hannover City an der Nikolaistraße, das Hotel Atlanta an der Hinüberstraße und das Boutique 030 City an der Goethestraße gehören. „Das war für uns sehr positiv, dass das Boutique-Hotel eröffnet hat“, so Stehr. „Das hat noch mehr Bewegung in die Straße gebracht, ihren Wandel vorangetrieben.“

Die Bewertungen für beide Häuser auf den gängigen Online-Portalen ähneln sich: Die Hotels werden überwiegend positiv beurteilt, manche Gäste kritisieren allerdings die Lage. Barbara schreibt etwa auf booking.com über das Boutique-Hotel: „Die Lage im ,Rotlichtviertel’ war irritierend.“ Mia M. lobt auf Tripadvisor: „Ich habe erst vom Taxifahrer erfahren, in welcher Gegend ich war, und ehrlich jetzt, die Bordelle fand ich nicht schlimm. Wer sich daran stört, bitte.“ Über die City Pension warnt ein Nutzer namens E. Overbeck auf HRS: „Das Gebäude steht zwischen drei Erotikhäusern. Wände sind extrem hellhörig.“ Ein Soundtrack, den nicht jeder beim Hannover-Besuch hören möchte.

Täglich mindestens ein Freier an der Rezeption

Was Carina Jeske nicht mehr hören möchte, ist die Frage: Wo sind denn die Damen? Die 23-Jährige hat Nachtschicht, von 22 bis 6 Uhr besetzt sie die Rezeption im Boutique-Hotel. „Und täglich kommt mindestens ein Kerl rein, der auf der Suche nach einer Prostituierten ist. Die weise ich dann ab. Meist ist den Männern das sogar selber peinlich“, berichtet die gebürtige Gifhornerin und lächelt. „Aber ich meine: Über dem Eingang steht Hotel. Klarer kann man’s doch nicht machen, oder?“ Ob sie sich je unsicher fühle bei der Arbeit? Wegen der Freier, die fälschlicherweise hereinschauten oder wegen der Lage? Sie schüttelt die schulterlangen Haare. „Nee“, sagt sie.

Laut Zentraler Kriminalinspektion gibt es dafür auch keinen Grund: Die Straße sei generell unauffällig. Mehrmals habe es in diesem Jahr Kontrollen in den Bordellen gegeben, dabei sei immer alles „im Rahmen“ gewesen, so Polizeipressesprecher Philipp Hasse. Allerdings waren im März zwei Prostituierte an der Ludwigstraße unter Waffengewalt vergewaltigt worden. Im April wurde der mutmaßliche Täter (22) in Vahrenheide festgenommen, inzwischen ist er angeklagt, die Hauptverhandlung gegen ihn wird am 5. November am Landgericht fortgesetzt.

Handtücher auf den Ledersesseln

Die Stadt Hannover sieht keinen „grundlegenden Wandel in der Ludwigstraße“. Für acht Betriebe lägen nach wie vor „Erlaubnisanträge nach dem Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ vor, teilt Sprecher Udo Möller mit. Die polizeiliche Wahrnehmung, formuliert es Philipp Hasse, gleiche aber dem, was auch die Anlieger beobachten: Es sei weniger mit den Etablissements geworden. So stehe das Black Pussy (Hausnummer 27) seit einigen Monaten leer, wie die Nachbarn berichten – und wie überhaupt in einigen Immobilien der Betrieb eingestellt zu sein scheint.

Nur in Haus 30 und einigen Häusern, die noch näher am Bahndamm liegen, bieten die Prostituierten ihre Dienste weiter feil: Handtücher liegen auf den Ledersesseln, die in den Schaufenstern zu sehen sind. Darauf sitzen die Sexarbeiterinnen in Netzstrumpfhosen oder Strapsen, in roter und schwarzer Spitzenwäsche. Eine klopft ans Fenster, als ein Mann vorüber geht, eine andere tippt aufs Smartphone. Wenig später biegen drei Heranwachsende um die Ecke, einer raunt den Kumpels zu: „Also die eine hätte ich gern genommen.“ Sie kichern.

Zum Heranwachsen gehört die Straße wohl noch dazu. Aber vielleicht nicht mehr lange.

