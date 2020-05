Geht der OB-Prozess jetzt in die zweite Runde?

Hannover

Jetzt muss sich vielleicht der Bundesgerichtshof mit der hannoverschen Rathausaffäre befassen. Die Staatsanwaltschaft hat Rechtsmittel eingelegt gegen das Urteil, das die 18. Große Strafkammer gegen Ex-OB Stefan Schostok, seinen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert und den einstigen Personaldezernenten Harald Härke gefällt hatte. Dabei ging es um gesetzeswidrige Zulagen an zwei Spitzenbeamte. Auch die Verteidiger von Herbert und Härke legen Revision ein.

Schostok jubelte nach dem Freispruch: „Ich bin rehabilitiert.“ Der Vorsitzende Richter Patrick Gerberding sprach in der Begründung von einem „unvermeidbaren Verbotsirrtum“. Spätestens im Oktober 2017 habe Schostok (als er den Vermerk einer Mitarbeiterin fotografierte) gewusst, dass die Zulagen an seinen Büroleiter Frank Herbert unzulässig waren. Er hätte darauf reagieren können, indem er die Kommunalaufsicht informierte. Er habe allerdings die Fotos an Herbert geschickt und dessen Behauptung geglaubt, die Vergütung sei mit dem Innenministerium abgestimmt.

Härke wurde wegen Untreue in drei Fällen (zwei davon fortgesetzt im Fall Herbert) zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt. Zu den Auflagen soll die Zahlung von 20.000 Euro gehören, abzuzahlen in Raten.

„Auf rechtlich unzulässigem Terrain bewegt“

Härke sei schon nach ersten Hinweisen aus dem Fachbereich Personal bekannt gewesen, dass er sich mit seiner Entscheidung für Zulagenzahlung „auf rechtlich unzulässigem Terrain bewegte“, so Gerberding. Er habe sich mit Zusagen gegenüber Ex-OB Stefan Schostok 2014 „zu weit aus dem Fenster gelehnt“ – wahrscheinlich, „um den Ruf desjenigen, der im Rathaus Dinge möglich macht, nicht zu beschädigen“. Erst 2017, als er selbst unter Druck geraten sei wegen möglicher Beschaffung einer besseren Stelle für seine Lebensgefährtin, habe Härke den OB auf mögliche rechtliche Probleme hingewiesen. Was Schostok nicht verstanden habe, da eben kein Jurist.

Nur 400 Euro mehr, also 20.400 Euro, ist die Geldstrafe für Frank Herbert. Die Zulagen von fast 50.000 Euro zahlt der frühere Chefjurist inzwischen in Raten an die Stadt zurück. Er habe mit Bereicherungsabsicht gehandelt, als er für seine Mehrarbeit mehr Vergütung forderte, so das Gericht. Es sei ihm allerdings zunächst nicht bewusst gewesen, dass eine bessere Vergütung in Form von Überstundenbezahlung nur bei Beamten der A-Besoldung möglich sei, nicht aber bei Beamten mit B-Besoldung.

Früherer Chefjurist wäre vorbestraft

Als Herbert von der Gesetzeswidrigkeit erfuhr, hätte er Schostok informieren müssen. Weil er schwieg, habe er einen Betrug durch Unterlassen begangen. Da Herbert zu mehr als 90 Tagessätzen verurteilt wurde, gilt der frühere Chefjurist als vorbestraft.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Untreue in besonders schwerem Fall acht Monate Freiheitsstrafe für Schostok gefordert. Herbert sollte für die Anstiftung zur Zahlung von gesetzeswidrigen Bezügen mit einem Jahr und zwei Monaten büßen. Härke hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten gedroht – alles zur Bewährung ausgesetzt.

Stadt will Versetzung in Ruhestand

Weil Herbert krankgeschrieben ist, kurz nachdem ihn im Juli 2018 Schostok in den Fachbereich Jugend und Familie und damit ins Ihme-Zentrum versetzt hatte, und nicht feststeht, wann er wieder seine Arbeit aufnehmen kann, prüft die Stadt, ob sie ihn als dienstunfähig einstuft und in den Ruhestand versetzt. Die amtierende Personaldezernentin Rita Maria Rzyski berichtete dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss, man warte die Rechtskraft des Urteils ab. Danach müssten auch die ruhenden Disziplinarverfahren gegen Herbert und Härke wieder aufgenommen werden.

Wie geht es bei Gericht weiter? Sprecher Dominik Thalmann sagte der NP, die 18. Große Strafkammer habe jetzt neun Wochen Zeit für die schriftliche Urteilsbegründung. Wenn diese allen Prozessbeteiligten zugestellt sei, bleibt ihnen ein Monat zur Prüfung. Sie können die Revision aufrecht erhalten oder zurückziehen. Falls es bei den Rechtsmitteln bleibt, gehen die Akten an den Generalbundesanwalt, der eine Stellungnahme verfasst. Der Bundesgerichtshof kann die Revision verwerfen oder das Urteil aufheben. In diesem Fall müsste das Landgericht erneut über die Rathausaffäre verhandeln – allerdings eine andere Kammer und vermutlich ohne erneute Zeugenvernehmungen.

Von Vera König