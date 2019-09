Hannover

Um acht Uhr morgens klingelt die angehende Altenpflegerin Anika Niebler bei dem Ehepaar Christa (78) und Erhard (77) Bark in Kirchrode. Nach einer freundlichen Begrüßung, beginnt die 22-Jährige mit ihrer Arbeit: Sie zieht sich ihre Handschuhe an und gibt dem 77-Jährigen seine Medikamente. Dabei streichelt sie ihm behutsam über den Rücken. Vorsichtig wechselt sie anschließend das Schmerzpflaster und zieht ihm die Kompressionsstrümpfe an, ständig haben die beiden Blickkontakt.

Keine ungewöhnliche Arbeit für eine Altenpflegerin, und doch ist es anders: Anika Niebler (22) ist von Geburt an gehörlos. „Durch eine Erkältung in der Schwangerschaft konnte sich das Innenohr nicht bilden“, erklärt ihre Mutter Christine Niebler gegenüber der NP. Kommuniziert wird über Blicke, Gestik und Mimik. Bark zeigt Anika durch Tippen ganz genau, an welcher Seite er das Pflaster haben möchte. Wenn sein Daumen hoch geht, weiß sie, dass die Kompressionsstrümpfe richtig sitzen.

Arbeit mit Menschen ist Niebler besonders wichtig

Rund 30 Prozent des Gesprochenen kann Niebler über die Lippen ablesen – sofern die Person gegenüber langsam und deutlich spricht. Zur Not werde auch mal etwas aufgeschrieben, so Niebler. Obwohl Altenpflege eigentlich ein Beruf mit viel Kommunikation ist, war für Anika schnell klar, dass das ihr Traumjob ist. „Ich arbeite einfach sehr gerne mit Menschen.“ Zuvor habe sie sich in einer Schneiderei ausprobiert, dort aber schnell festgestellt, dass alleine arbeiten nicht das Richtige sei.

Dankbar: Erhard Bark (links) fühlt sich bei Anika Niebler gut aufgehoben. Quelle: Wallmüller

Während eines Praktikums in einem Altenheim für Hörgeschädigte entdeckte Niebler den Beruf schließlich für sich und begann eine Ausbildung an der Gehörlosenfachschule für Soziale Berufe in Rendsburg ( Schleswig-Holstein). Die praktische und die schriftliche Prüfung hat sie bereits absolviert, die mündliche steht noch an. Die Arbeit bei den Johannitern ist ein Teil der Ausbildung. Ihre Mutter war zunächst überrascht von dem Berufswunsch ihrer Tochter. „Bist du dir sicher? Da verdient man nicht so viel Geld“, sei ihre erste Rückmeldung gewesen. Die 55-Jährige empfahl ihrer Tochter zunächst ein Praktikum, unterstützt sie aber seitdem in ihrem Berufswunsch.

Und so fährt Niebler täglich 15 Patienten an, ganz alleine im Auto der Johanniter. Für viele kaum vorstellbar, doch für die junge Frau kein Problem. „Hupen oder eine Sirene nehme ich durch Vibrationen im Bauch war.“ Hörgeschädigte Menschen würden auf solche Reize besonders empfindlich reagieren.

Ehepaar ist dankbar

Anders als bei dem Ehepaar Bark, ist Niebler bei anderen Patienten für das Duschen und Waschen zuständig. Weil sie nicht mit ihnen sprechen kann, arbeite sie sehr schnell und konzentriert. Wenn es jemandem schlecht geht ohne, dass er das offen sagt, spüre Niebler das. „Die Mimik ist anders und spiegelt das Gesagte nicht wider.“ Eine Fähigkeit, die sie zu einer ganz besonderen Fachkraft macht.

Erhard Bark hatte jedoch Bedenken: „Wir hatten vor dem ersten Besuch vor sechs Wochen ein etwas mulmiges Gefühl und haben uns gefragt, wie das funktionieren soll“, gibt der 77-Jährige zu. Doch das habe sich schnell gelegt. Die Familie sei dankbar für die Hilfe. „Wir haben Anika schon ins Herz geschlossen“, sagt Christa Bark.

Nicht immer ist der Beruf für Niebler einfach. Vor dem ersten Besuch sei sie sehr aufgeregt, auch wenn jede neue Kraft zunächst in Begleitung unterwegs ist. „Ich kenne die Leute nicht und auch wenn sie wissen, dass ich nicht höre, weiß ich nie, wie sie reagieren.“ Negative Erfahrungen habe sie bislang nicht gemacht.

Ein gutes Team: Anika Niebler (rechts) mit ihrer Mutter Christine. Quelle: Wallmüller

„Für uns ist das eine Bereicherung“

Wenn sie alle Prüfungen bestanden hat, wird Niebler ab Oktober fest bei den Johannitern übernommen, so Sylke Heun, Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe. Es wäre die erste gehörlose Altenpflegerin der Johanniter in der Region Hannover. „Für uns ist das eine Bereicherung“, so Heun. Durch die positiven Erfahrungen seien auch andere gehörlose Altenpfleger herzlich willkommen.

NP-Interview: Nicht nur die Bezahlung ist wichtig

NP-Gespräch mit Stefan Klünder, Fachbereichsleiter Soziale Dienste im Ortsverband Hannover-Leine bei der Johanniter Unfall-Hilfe.

Stefan Klünder, Fachbereichsleiter Soziale Dienste im Ortsverband Hannover-Leine Quelle: Johanniter/Janna Schielke

Was sind die Gründe für den Fachkräftemangel in der Pflege?

Das Image der Pflege ist in unserer Gesellschaft stark angeschlagen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Hier gilt es gegenzusteuern und die Freude an dem Beruf zu wecken und zu erhalten. Dies bezieht sich nicht nur auf die Vergütung, sondern auch auf Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Arbeitszeiten.

Trägt die Einstellung von Menschen wie Anika Niebler dazu bei, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen?

Abgesehen davon, dass wir uns mit einer wertvollen Kollegin verstärken, ist ihre Einstellung vor allem ein Zeichen. Menschen mit körperlicher Behinderung sollte man Chancen geben und ihre Stärken in den Vordergrund rücken.

Wie lässt sich der Personalnotstand beseitigen?

Der Beruf muss attraktiv gemacht werden. Die ab 2020 geplante Umstellung der Ausbildung zur Generalistik spielt hierbei eine wichtige Rolle. Sie wird den Stellenwert der Ausbildung verbessern und das Arbeiten auch EU-weit über die Landesgrenzen hinweg ermöglichen. Die Ausbildung wird für Auszubildende vielfältiger, weil sie später beispielsweise auch in der Krankenpflege arbeiten können.

Was verdient bei Ihnen eine Altenpflegerin beim Berufseinstieg?

Wir zahlten nach Tarifvertrag AVR-DWBO. Ein examinierter Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger bekommt in Stufe 1 derzeit 2839,15 Euro im Monat, mit 13 Monatsgehältern und 35 Tagen Urlaub bei einer Sechs-Tage-Woche.

Von Cecelia Spohn