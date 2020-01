Gehbehinderte Rentnerin (80) von Auto erfasst: Tot

Letter

Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang: In Letter ( Seelze) ist am Sonnabend eine gehbehinderte Rentnerin von einem Auto erfasst worden. Sie starb im Krankenhaus. Das teilte die Polizei in Hannover am Sonntag mit.

Die alte Dame war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rollator an der Lange-Feld-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Fox dort in Richtung Kirchstraße entlang. In Höhe eines ordnungsgemäß abgestellten Transporters trat die 80-Jährige plötzlich hinter dem Fahrzeug hervor und überquerte die Straße.

Unfallopfer stirbt in Klinik

Dabei wurde die Seniorin vom Auto des 56-Jährigen erfasst. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Dort starb sie am Sonnabend.

Bis etwa 18 Uhr musste die Lange-Feld-Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nach Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 05 11/109 18 88 aufzunehmen.

Von Britta Mahrholz