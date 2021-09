Hannover

Bei einer Wahlkampfversammlung der AfD am Donnerstag am Kröpcke ist es zu massivem Gegenprotest gekommen. Während sich laut Polizei an der eigentlichen Parteiveranstaltung 30 Personen beteiligten, zählte die Gegendemonstration rund 300 Teilnehmer, die lautstark die AfD-Redner zu stören versuchten.

Trotz des laut Polizei weitgehend friedlichen Verlaufs kam es am Rande des Protests zu Rangeleien. Die Polizei hatte die um 15 Uhr beginnende AfD-Versammlung mit einem Großaufgebot abgesichert. Da sich immer wieder Gegendemonstranten der Parteiveranstaltung nähern wollten, wurden sie von den Einsatzkräften weggeschoben.

Zwei Protestierende versuchten dabei, mit Fäusten gegen die Köpfe von Beamten einzuschlagen. Einer von ihnen, ein 20 Jahre alter Mann, konnte identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen einen weiteren Gegendemonstranten wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Er hatte einen Teilnehmer der AfD-Versammlung beschimpft.

Von Andreas Krasselt