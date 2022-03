Hannover

Natalia wischt mit ihrem Zeigefinger über den Bildschirm ihres Smartphones – zu sehen sind Fotos. Fotos aus einer anderen Zeit: Ihre dreijährige Tochter Veronika steht in einem rosafarbenen Tutu vor dem Weihnachtsbaum. „Merry Christmas“, sagt Natalia, ihre Augen füllen sich mit Tränen.

Sie wischt weiter: Der Weihnachtsbaum ist gewichen. Stattdessen liegt ihre Tochter nun auf einem spartanisch zusammengezimmerten Holzbett in einem Luftschutzbunker. Zwischen den Bildern liegen zwei Monate, in denen sich die Welt der kleinen Familie komplett verändert hat. Wladimir Putins Krieg hat große Teile ihrer Heimatstadt Kiew zerstört und Mutter und Tochter zur Flucht gezwungen. Ihren Mann musste die 42-Jährige zurücklassen – genauso wie ihren Bruder. Sie kämpfen für die Ukraine.

Ob sie die beiden je wiedersehen wird, weiß man nicht. Natalia und Nika, wie sie ihre kleine Tochter liebevoll nennt, sind inzwischen in Hannover angekommen. Ein Busfahrer hatte sie am Mittwoch an der polnisch-ukrainischen Grenze aufgelesen. Der Bus, der von der deutsch-ukrainischen Gemeinde St. Wolodymyr bezahlt wurde, brachte insgesamt 60 Menschen in den Stadtteil Misburg. 27 von ihnen können in der Senioreneinrichtung Eilenriedestift wohnen.

Aufnahme aus dem Luftschutzbunker in der Ukraine: Veronika auf einem spartanisch zusammengezimmerten Holzbett. Quelle: Privat

„Das ist kein Krieg gegen die ganze Welt“

Dort sitzt Natalia an diesem Morgen mit ihrer Tochter und den anderen Ukrainerinnen und Ukrainern in der Kapelle. Die Eindrücke, die nicht einmal eine Woche zurückliegen, sind präsent: „In der Nacht wurde geschossen, am Tag bombardiert“, sagt sie. Seit Ausbruch des Krieges verharrte sie im Luftschutzbunker. Tüten für den Zeitpunkt, wenn der Krieg ausbrechen würde, habe sie zwar gepackt, doch als der Alarm kam, sei keine Zeit geblieben. Sie deutet auf ihre Kleidung – die trage sie seit der Nacht, als Russland begann, Kiew anzugreifen. „Der Krieg hat erst angefangen, alle werden sterben“, befürchtet Natalia. Dabei sei das Volk mutig und kampfentschlossen. Die Ukraine sei ein freies Land, und das wolle man bleiben. Die Tränen laufen ihr inzwischen über ihr Gesicht, ihre Stimme bebt, als sie sagt: „Das ist kein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen die ganze Welt.“

Offiziell 486 Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind nach Angaben des Innenministeriums offiziell 486 Menschen von dort in Niedersachsen angekommen. Wie groß die Zahl derer ist, die hier privat unterkommen konnten, könne nicht gesagt werden. Eine Meldepflicht gilt erst nach drei Monaten.

Susanne Hartsuiker, Leiterin des Eilenriedestifts, sagt: „Ich habe die Menschen aufgenommen und deswegen Verantwortung, ich kann sie nicht im Ungewissen lassen.“ Welche Schritte jetzt genau nötig seien, könne sie nicht sagen. Eines aber schon: „Es braucht mehr Einrichtungen, die ihre Betten zur Verfügung stellen.“ Denn seit bekannt wurde, dass 27 Geflüchtete im Eilenriedestift wohnen, steht das Telefon von Susanne Hartsuiker nicht mehr still. Platz habe sie aber keinen mehr. Man brauche jetzt den Einsatz weiterer Menschen und eine klare Perspektive für die Geflüchteten.

„Es braucht mehr Einrichtungen, die ihre Betten zur Verfügung“: Susanne Hartsuiker, Geschäftsführerin des Eilenriedestifts. Quelle: Katrin Kutter

Doch wie kann es nun weitergehen? Die gesetzliche Lage ist recht eindeutig: Ukrainerinnen und Ukrainer können 90 Tage ohne Visum in Deutschland bleiben. Anders als nach dem Beginn der Flucht vieler Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak im Jahr 2015 konnte sich die Europäische Union am Donnerstag aber auf eine einheitliche Migrationspolitik verständigen. So kann eine Richtlinie aus dem Jahr 2001 angewendet werden, die einen vorübergehenden Schutz „im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen“ ermöglicht. Asylverfahren müssen so nicht durchlaufen werden.

Hoffnung auf ein sicheres Leben

Ob eine Rückkehr aber wirklich möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt sind in der Ukraine viele Gebäude zerstört, das Ende des Krieges ist völlig offen. Natalia wünscht sich eine sichere Zukunft für ihre Tochter. „Sie soll eine gute Bildung bekommen.“ In Deutschland seien sie sicher, es gebe keine Waffen, übersetzt eine Dolmetscherin, denn Natalia spricht kaum Englisch, doch das schreckt sie nicht ab. Sie kämpft für sich und ihre Tochter. Sie musste ihr Zuhause hinter sich lassen – das einst schöne Leben, das zwar von viel Arbeit, aber auch von viel Leichtigkeit geprägt gewesen sei. Aus ihr spricht eine Hoffnung, die Menschen, die ihre Heimat nie durch Krieg verloren haben, wohl nur im Ansatz erahnen können.

Der 53 Jahre alte Nazar musste schon zum zweiten Mal sein Heimatland verlassen. Vor 30 Jahren kam er aus dem Libanon in die Ukraine. Nun ist er in Deutschland. „Ich wollte nicht gehen, aber die Bomben kamen jeden Tag näher. Kurz gesagt: Irgendwann hatte ich keine andere Wahl mehr.“ Auch ihm kommen die Tränen, er muss um Fassung ringen. „Mit keinen Worten der Welt kann ich beschreiben, wie dankbar ich dafür bin, dass Deutschland uns aufgenommen hat.“ Er wünsche sich, dass auch die arabische Welt helfe.

Musiziert nach seiner Ankunft in Hannover: Der 14 Jahre alte Georgii spielt eine Eigenkomposition, neben ihm steht seine Mutter Julia. Quelle: Katrin Kutter

Im Hintergrund ertönen fröhliche, aber bestimmte Klaviertöne. Natalias Neffe Georgii spielt am Flügel im Eilenriedestift. Der 14-Jährige verliert sich in der Musik. Seine Finger gleiten schnell über die Klaviatur, er spielt eine Eigenkomposition. Und bei all dem Schmerz und Leid, das auf den Schultern dieser Menschen liegt, zeigt sich: Der Kriegstreiber Putin kann ihnen eines nicht nehmen: den Willen, in einer freien Welt zu leben.

Von Mandy Sarti