Der Lkw-Brand auf der Autobahn 7 führt weiterhin zur Vollsperrung am Kreuz Hannover-Ost. Laut Polizei ist derzeit noch nicht absehbar, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. Frühestens am Mittag soll die Bergung starten. Am Abend ereigneten sich in den Staus schwere Folgeunfälle.