Hannover

Am 6. August 1945 veränderte ein Feuerball die Welt – damals warf ein US-amerikanisches Flugzeug die erste Atombombe ab. Getroffen wurde die japanische Stadt Hiroshima, die fast vollständig zerstört wurde und alleine an diesem Tag etwa 90 000 Tote zählte. Wenig später folgte der zweite Atombombenabwurf auf Nagasaki.

Trauer-Teezeremonie

Am Dienstag wurde in Hannover an die Zerstörung der Partnerstadt Hiroshima erinnert. Bürgermeister Thomas Hermann ( SPD) und Superintendent Thomas Höflich schlugen um 8.15 Uhr die Friedensglocke in der Turmhalle an. Zu der gleichen Zeit, dem Zeitpunkt des Angriffs, schlug auch die „Schwesterglocke“ in Hiroshima. Jugendliche vom Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) legten Papierkraniche nieder. Die Kulturbotschafterin der Stadt Hiroshima, Teemeisterin Hiroyo Nakamoto, feierte eine Trauer-Teezeremonie. Mit auf Deutsch und Japanisch vorgetragenen Haikus bot die Kirche am Nachmittag eine multireligiöse Friedensandacht an.

„Future ist auch Frieden“

In seiner Rede forderte Bürgemeister Hermann ein größeres Engagement im Kampf gegen Atomwaffen. Nicht nur der Klimaschutz sei für die Zukunft der Welt entscheidend. „Future ist auch Frieden“, sagte der Bürgermeister. Und dieser Frieden sei durch die derzeitige weltpolitische Lage durchaus in Gefahr.

Von Zoran Pantic