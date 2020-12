Hannover: Gebrauchtwagenhändler als Erpresser verurteilt

Hannover

Sie hielten sich für besonders clevere Gebrauchtwagenhändler. Am Freitag erfuhren sie, dass sie eine Erpresserbande sind. Dennoch muss nur der Kopf der Bande, Ali I. (22), für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. „Sie haben allen anderen die Haut gerettet, nur sich selber nicht“, befand Richter Martin Grote im Urteil. Die weiteren fünf Angeklagte erhielten Bewährungsstrafe von neun Monaten bis zu zwei Jahren.

Ali I. hatte in Ronnenberg einen Online-Handel für ältere Gebrauchtwagen ins Leben gerufen. Fortan schwärmten die Mitangeklagten (darunter sein Bruder und sein Cousin) in ganz Deutschland aus. Bei dem Kauf wurden kleine Mängel groß geredet. Doch das interessierte die Richter der 19. Großen Strafkammer eher weniger.

Verkäufer mit gefälschten Papieren unter Druck gesetzt

Beim Kauf der Autos legten die Angeklagten gefälschte Frachtbriefe vor. Sie wiesen „Gebühren“ für die geplante Verschiffung der Wagen auf. Sollten die Opfer vom Verkauf zurücktreten, müssten sie die „Gebühren“ erstatten, drohten die Ankäufer.

Online fälschte Ali I. die Baujahre der Autos – im Nachhinein. Somit konnten die Ankäufer vor Ort mit einer Betrugsanzeige drohen. Also hieß es: Entweder es gibt das Auto für einen Spottpreis, oder wir zeigen Dich an.

Ali I. legte sofort alle Karten auf den Tisch

Der Prozess war insofern ungewöhnlich, weil sich die Methoden teilweise in einer Grauzone bewegten. Am ersten Prozesstag hatte aber Ali I. die Hosen komplett herunter gelassen. Er sprach über die Organisation der Bande, Rollen- und Aufgabenverteilung. So blieb seinen Komplizen nur die Möglichkeit, auch zu reden. „Mein Mandant kann mit dem Ergebnis gut leben“, erklärte Anwalt Dimitrios Kotios. Mohammed I. (27) bekam wegen Beihilfe zur Erpressung zehn Monate Haft auf Bewährung.

Angeklagt waren 37 Fälle. Größtenteils spielten sich die Taten im Oktober und November 2019 ab. Wo die Autos geblieben sind, blieb unklar. Bis auf einen einzigen Fall: Da konnte ein Ford Mustang aus Braunschweig mit einem Gewinn in Höhe von 13.500 Euro verkauft werden.

Von Thomas Nagel