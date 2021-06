So berühmt wie sein Vater Carl Friedrich wurde Carl Joseph Gauß nicht. In Hannover hat er jedoch Spuren hinterlassen. Maßgeblich beteiligt war er daran, die Stadt an das Eisenbahnnetz anzuschließen und das Königreich Hannover zu vermessen. Sein Grab auf dem Engesohder Friedhof ist jetzt an den ursprünglichen Ort zurückgekehrt.