Hannover

Das – durchgeimpfte – Personal vom „Reimanns Eck“ (Oststadt) achtet auf die 3G-Regel, was aber mit Blick auf das Wintergeschäft in die 2G-Regel geändert werden könnte. „Denn dann könnten wir das Restaurant voll besetzen“, erklärt Chef Marcus Reinert. „Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das machen.“ Allerdings: Bereits jetzt hat man praktisch 2G, was auch an der Altersstruktur des Publikums liegt. „Der überwiegende Teil unsere Gäste ist geimpft.“ Gedanken macht sich der Gastronom über jene Menschen, die nicht geimpft werden können. „Für Immunschwache oder Schwangere muss die Politik sich etwas überlegen“, rät er. Da müsse es Ausnahmen geben. Und zeigt ein Beispiel aus Hamburg auf. „Die schwangere Frau eines Kollegin von uns muss vor der Tür des Restaurants bleiben, so etwas geht eigentlich nicht.“

„Die meisten Gäste kennen die Regeln, sehr viele sind geimpft und zeigen mir ohne Aufforderung ihre Zertifikate, das läuft super“, sagt Jioti Panagiotis Katsanos vom Restaurant „Meteora“ (Mitte). Es kommen auch immer wieder Menschen mit Testzertifikaten, was für Panagiotis auch völlig okay ist. Der Gastronom fragt sich nur, „wie das dann wird, wenn die Leute für die Tests zahlen müssen“.

Die 3G-Regel gilt auch im Innenbereich des Restaurants „Tesoro“ (Südstadt), das werde auch kontrolliert, so ein Mitarbeiter. Draußen könnten die Leute so sitzen. Das berichtet auch eine Mitarbeiterin der Kneipe „Destille“ (Nordstadt). „Wir gehen nach der 3G-Regel, kontrollieren das auch,und das läuft bei uns. Wer das nicht will, kann ja draußen sitzen“.

Sport und Kultur bleiben zunächst bei 3G-Regel

Die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf starten am kommenden Donnerstag mit der 3G-Regel in die neue Saison. „Wir orientieren uns an der Landesverordnung“, sagt Recken-Geschäftsführer Eike Korsen. „Wir begrüßen die 3G-Regel.“ Korsen bringt als Beispiel Kinder und Schwangere, die dadurch auch die Möglichkeit hätten, Recken-Heimspiele zu besuchen. In die ZAG-Arena passen rund 10.000 Menschen, zugelassen sind aktuell aber nur 3600.

„Wir sind für alles offen, aber wir werden nicht treibende Kraft sein“, sagt Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger zu einer möglichen 2G-Regel. Im Moment sei die Situation schwierig: Die Tickets der anberaumten Shows seien unter anderen Voraussetzungen verkauft worden, als weder verbindliche Impfungen noch Testungen vorstellbar waren, teils noch in einer Zeit vor Corona. Nun sei die Politik gefragt, in jeder Hinsicht: „In der Veranstaltungsbranche arbeiten 1,5 Millionen Menschen; wir müssen gucken, dass wir wieder in Arbeit kommen.“ Mit irgendwelchen Perspektiven sei der Branche nicht geholfen, betont Röger: „Perspektiven hat man uns lange genug versprochen. Wir brauchen einen Startschuss mit klaren Vorgaben.“

Hannover 96 bleibt bei seinen Heimspielen vorerst bei der 3G-Regel. Am 11. September gegen den FC St. Pauli läuft bereits der freie Vorverkauf unter diesen Bedingungen, auch für die Gäste-Zuschauer aus Hamburg. Hannover rechnet mit rund 20.000 Zuschauern, knapp 25.000 dürften nach den mit der DFL abgestimmten Bedingungen in die HDI-Arena. Was danach passiert, ist offen – 96-Boss Martin Kind bestätigt Überlegungen zum 2G-Modell. 96 verkauft inzwischen auch Einzelkarten, auf entsprechende Abstände auf der Tribüne wird geachtet, es gelten die bekannten Hygieneregeln. Spannend wird es spätestens zum Heimspiel gegen Schalke 04 Mitte Oktober. Da könnte 96 vermutlich erstmals mehr als 25.000 Karten verkaufen - das ginge aber nur mit 2G.

Von Petra Rückerl, Uwe von Holt, Stefan Gohlisch und Simon Lange