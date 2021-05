Hannover

Tanja Machledt ist „einfach nur euphorisch. Was für ein wunderbarer Tag.“ Die 45-jährige Chefin des Traditionsbetriebes „Alte Hahnenburg“ in Kirchrode freut sich, dass die Region zum ersten Mal seit gefühlt einem halben Jahr wieder unter die Corona-Inzidenz von 100 gefallen ist und sie kommende Woche die Außengastronomie öffnen darf, wenn das so bleibt. „Natürlich machen wir sofort auf. Natürlich hole ich drei Leute sofort aus der Kurzarbeit zurück. Wir freuen uns gerade wie Bolle.“

200 Quadratmeter hat ihr Lokal – und zwei Terrassen, auf denen sie rund 50 (statt normal 100) Plätze anbieten kann. „Es haben schon Stammkunden angerufen und gesagt: wenn ihr aufmacht, will ich den ersten Tisch haben. Die vordere Terrasse wird sofort voll sein“, glaubt Machledt, die „nun wieder optimistisch ist. Ich hatte die Hoffnung komplett aufgegeben, dass wir das hier überstehen können.“

„Es sind genug Waren für die Wiedereröffnung da“

Was jetzt hilft ist, dass die Hahnenburg durchgängig „To go“-Angebote hatte: „Wir haben die ganze Zeit über eingekauft, es sind genug Waren für die Wiedereröffnung da.“ Die Angst vor einem Jojo-Effekt, also ein paar Tage auf und dann wieder zu, weil die Inzidenz steigt, hat sie „nach ganz hinten geschoben und fast völlig verdrängt, wir konzentrieren uns auf die positiven Nachrichten“. Viele Kunden hätten sich schon gemeldet und für kleine Feiern und Geburtstage reserviert, „alle glauben, dass es wieder richtig losgeht“.

Eine reduzierte Karte mit 25 statt 40 Gerichten wird Machledt draußen anbieten, „Schwerpunkt Spargel. Der Spargelhof Lahmann war gerade da und hat uns mit erstklassigen Stangen beliefert.“ Machledt gibt zu, „dass ich im ersten Lockdown schwere Depressionen hatte. Da bin ich tagelang nicht aus dem Bett gekommen.“ Jetzt „laufe ich die ganze Zeit mit fettem Grinsen durch die Gegend. Wenn ich arbeiten darf, bin ich der glücklichste Mensch der ganzen Welt.“ Und es sieht so aus, als wenn Tanja Machledt Himmelfahrt wieder am Gast arbeiten dürfte.

„Rembetiko“-Wirt ist nicht annähernd so euphorisch

Nur ein paar hundert Meter weiter, auch im Stadtbezirk 6 Kirchrode-Bemerode-Wülferode, ist Konstantin, genannt Kosta, Paraskevaidis nicht annähernd so euphorisch. Sein griechischer Gastro-Tempel „Rembetiko“, einem Marktplatz nachempfunden, hatte die kompletten sechs Lockdown-Monate über geschlossen, auch „to go“ hat der 59-Jährige nicht angeboten: „Wir können keine halben Sachen machen, weil wir vom Brot bis zum Dessert alles selbst herstellen und auch bei to go die volle Küchenmanschaft von 13 Personen gebraucht hätten.“

820 Quadratmeter groß ist sein Restaurant mit rund 150 Innenplätzen, auf der bescheidenen Terrasse darf er coronabedingt 30 statt 60 Plätze anbieten. Wenn die Inzidenz nun stabil unter 100 bleibt, wird Paraskevaidis wohl „zähneknirschend öffnen“, aber: „Für uns ist das eine furchtbare Situation.“ Nach sechs Monaten Pause gäbe es „nicht ein Getränk, was nicht abgelaufen ist. Wir müssen alles neu kaufen. Das wird ein Riesenakt und wie eine richtige Neueröffnung.“

„Bloß mit der Terrasse hat noch niemand Geld verdient“

Der seit 37 Jahren Selbstständige hat ausgerechnet, dass ihn der Neustart „mindestens 15.000 Euro“ kosten wird. Probleme gibt es auch beim Personal: drei Mitarbeiter sind zu einem Paketdienst gewechselt, einige so schnell kaum erreichbar, „ich muss sehen, wer mir überhaupt zur Verfügung steht“. Vier volle Tage dauere das Hochfahren des Betriebes.

Der Grieche ist sauer, „dass die Entscheidungen der Politik immer so kurzfristig kommen“ und „dass man uns nicht die Möglichkeit gibt, mit Hygienekonzept richtigen Umsatz zu machen wie zwischen den Lockdowns“. So „muss ich mit meinem Steuerberater sprechen, damit wir jetzt nicht ein großes Minus machen. Bloß mit Bewirtung einer Terrasse hat in Deutschland noch niemand Geld verdient.“ Paraskevaidis hätte „lieber noch einen Monat gewartet und dann richtig geöffnet“, nun wird er die Terrasse nur bestuhlen, weil das die Konkurrenz um ihn herum im Stadtbezirk auch machen wird.

„Außerdem ist Hannover nicht Mallorca“, gibt der Gastronom zu bedenken, „das Wetter ist nicht beständig und wir brauchen schon ordentliche Temperaturen, damit die Gäste sich draußen wohlfühlen“. An Regenschauer will er gar nicht denken. „Wir haben keine Markise, nur Schirme. Und bei Regen kurz reinbitten darf ich die Gäste ja nicht“, weiß Kostas Paraskevaidis. Ihm zaubert die Nachricht von der möglichen Öffnung der Außengastronomie kein Lächeln ins Gesicht. Da zeigen sich eher Sorgenfalten.

Von Christoph Dannowski