Hannover/Langenhagen

Cord Kelle ist verzweifelt. „700.000 Euro Umsatz werden mir am Ende des Jahres fehlen.“ Der Betreiber des Hotels und Restaurants Jägerhof in Langenhagen hat „es hin- und hergerechnet, die Zahlen werden nicht besser“. Drei der 36 Mitarbeiter musste der 61-Jährige schon entlassen – und nun das. „Bleiben Sie zu Hause“, hatte Kanzlerin Angela Merkel am Sonnabend die Bundesbürger in einem Podcast gebeten, Kelle sagt: „Wir haben diese Aufforderung sofort zu spüren bekommen.“ Sonntag saß der Gastronom mit seiner Frau und nur zehn Gästen im Jägerhof, „dafür hätten wir gar nicht erst auf machen müssen.“

Der Frust ist groß in der regionalen Gastro-Szene. Oliver Hodemacher, NP-Koch und Küchenchef des „ Mövenpick am Kröpcke“, findet solche pauschalen Ansagen aus der Politik „einfach fatal“. Das Traditionslokal mitten in der Innenstadt hatte am Sonntag 50 Prozent Umsatzeinbruch, „wir haben viele ältere Stammgäste, die das wörtlich genommen haben und zu Hause geblieben sind“. Hodemacher ärgert, dass sein Mövenpick die Hygienevorschriften „wirklich maximal erfüllt, uns aber trotzdem ständig Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden. So kann das nicht weitergehen.“

Anzeige

Panik bricht aus

Vor drei Monaten, mitten in der Corona-Krise, hat Stefan Diedrichs mit seinem Sohn Merlin und dessen Kumpel Daniel Windolf einen Neuanfang gewagt. Die drei haben die Deichtor-Klubgaststätte des Rugbyvereins DRC in Ricklingen übernommen und wollten „mit frischem Wind und vielen neuen Ideen durchstarten“, so der 56-jährige Ex-Nationalspieler. „Es lief gut an“, erzählt Diedrichs, „wir hatten letzte Woche auch Anfragen für kleinere Feierlichkeiten.“ Eine mit sieben Personen, die gerade wieder abgesagt wurde. „Weil die Panik ausbricht“, hat Diedrichs beobachtet, „das hilft keinem und der Gastronomie schon mal gar nicht.“

Andreas Hüttmann vom Catering-Dienstleister „Partylöwe“ kann die Kanzlerin „ziemlich gut verstehen. Was soll sie denn machen, was soll sie denn sagen?“ Hüttmann geht davon aus, dass „wir Kosten deckeln und warten müssen, bis ein Impfstoff da ist. Bis dahin wird ohnehin nichts besser.“ Er rechnet „nicht damit, dass wir vor Mai nächsten Jahres wieder große Veranstaltungen ausrichten dürfen“. Die Weihnachtsfeiern seien ohnehin schon alle abgesagt.

Gastro-Szene wird sich verändern

Stephan Hagedorn, Mitglied der Geschäftsleitung des Gastro-Riesen „Gastro Trends“, bestätigt einen „unmittelbaren Effekt“ von Merkels Stellungnahme aufs Tagesgeschäft. „Der Sonnabend Abend lief noch normal, aber Sonntag kamen schon Stornierungen“, so der 55-Jährige: ein Sechser-Tisch im „Reimann’s Eck“, zwei Vierer im „Stamme“ im 96-Breitensportzentrum. „Für uns sind Aufforderungen, zu Hause zu bleiben, ganz schlimm“, findet Hagedorn, „es geht der Politik doch vor allem um weite Reisen. Warum muss man mit solchen Aussagen die lokale Gastronomie schädigen?“ Auch Carsten Aschenbach vom „Vier Jahreszeiten“ hat beobachtet, „dass besonders unsere ältere Stammkundschaft sofort weggeblieben ist“. Aschenbach macht sich Sorgen: „Wir waren gerade wieder auf einem einigermaßen guten Weg, viele Rückschläge können wir uns nicht mehr erlauben.“

Ralph Klemke, Betreiber von „Meyers Lebenslust“ am Aegi findet den Appell aus Berlin „total schlimm“. Der 55-Jährige führt seit acht Jahren sein Lokal mit 400 Plätzen auf drei Ebenen und sagt selbstbewusst: „Es gibt im Moment kaum einen sichereren Platz als in einem Lokal wie meinem. Hier kann jeder mit Abstand sitzen, die Nachverfolgung der Gäste ist absolut gegeben.“ „Wir wollen dafür nicht gelobt werden“, sagt Klemke, „aber man soll uns einfach unsere Arbeit weiter machen lassen.“ Sein Umsatz sei längst nicht wie der vor der Krise, aber „es wurde langsam besser. Wenn jetzt wieder alles schlechter wird, weiß ich wirklich nicht, wie lange wir noch durchhalten. Dann wird sich die Gastronomie-Szene dieser Stadt maximal verändern.“

Leere Lokale das Ergebnis

Rainer Balke ist Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Niedersachsen. Der 62-Jährige weiß, „dass die Worte der Kanzlerin Wirkung entfalten und Reaktionen auslösen“. Balke glaubt, „Frau Merkel weiß genau, wovon sie spricht, aber vielleicht hat sie nicht in letzter Konsequenz vor Augen, was sie auslöst“. Nämlich unter anderem leere Lokale. Balke wehrt sich dagegen, dass die Politik „madig und schlecht macht, was wir tun, die meisten verhalten sich vorbildlich“. Und betont: „Die Restaurants sind in dieser Krise nicht das Problem.“

Von Christoph Dannowski