Gastronomen wieder im Geschäft

Hannover/Burgdorf

Nur die Hälfte der Plätze durfte besetzt werden. Das nur nach Reservierung mit Kontaktdaten der Kunden. Zwischen den Tischen musste zwei Meter Abstand eingehalten werden. Salz, Pfeffer, Öl, Essig und Blumendeko war verboten, die Mitarbeiter mussten Mund-Nasen-Schutz tragen. Unter strengen Auflagen durften Restaurants, Cafés und Biergärten in der Region am Montag wieder öffnen. Die NP hat sich umgesehen in der Branche, deren Betriebe mit als erste schließen mussten.

Die Brüder Heisig aus der Südstadt standen kurz vor elf Uhr vergeblich in ihren dicken Jacken vorm Waterloo-Biergarten. Auf das „erste frisch Gezapfte der Sommersaison“ hatten sich Ralf und Dirk gefreut, aber bei sieben Grad und Nieselregen blieb Niedersachsens größter Biergarten geschlossen, obwohl er hätte öffnen dürfen. „Je nach Wetterlage, aber spätestens am Freitag“, war von Betreiber Gastro-Trends zu vernehmen, „bei Temperaturen wie noch am Sonnabend hätten wir natürlich liebend gerne aufgesperrt.“

„Kämpfen weiter ums pure Überleben“

Simon Ario, Geschäftsführer der Gastro-Trends, zeigte der NP das Datenblatt, das jeder Gast ausfüllen und abgeben muss und sagte mit Blick auf das Reservierungsbuch seines „Vier Jahreszeiten“ am Döhrener Turm: „Es läuft gut an, die Stammkunden halten uns die Treue.“ Kurz vor 14 Uhr genossen Brigitte und Peter Guhe Fitnessteller und Filetsteak, das Ehepaar fühlte sich „so richtig wohl. Schön, dass wir wieder hier sein können.“ Im „El Torito“ in der Markthalle saßen Anneliese und Günther Faupel beim Mittagstisch: „Wir sind das erste Mal nach mehr als zwei Monaten wieder in der Innenstadt. Und es schmeckt schon wieder hervorragend.“ Wetterbedingt blieb die Terrasse des „ Mövenpick am Kröpcke“ verwaist, drinnen saßen rund 20 Gäste auf Abstand. „Es ist gut, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Geschäftsführer Mathias Baller, „aber wir werden weiter ums pure Überleben kämpfen.“

Freuten sich über leckeres Essen:Anneliese und Günther Faupel im „El Torito“ in der Markthalle. Quelle: Rainer Dröse

Im „Gasthaus Bähre“ in Ehlershausen wurde trotz ausbleibendem Sonnenschein gestrahlt. „18 Essen“ hatte Inhaber Elmar Schulz schon beim Mittagstisch in der Küche in Auftrag gegeben, „bis auf einen haben alle Spargel bestellt.“ Die Stammgäste der Traditionsgaststätte überschütteten das Team mit Lob, „alle freuen sich wie Bolle, dass wir wieder da sind“, ist Schulz sicher. Am Abend hatte er schon mehr als 30 Gäste, am Wochenende will er die Terrasse wieder aufmachen. Jeden der sechs Räume hat er exakt vermessen. „Ich bin hier zwei Tage mit dem Zollstock rumgerannt, damit wir bei den Abständen alles richtig machen.“

Sascha Grauwinkel will „nicht zu viel erwarten. Trotz der Öffnung bleiben es sehr schwierige Monate für uns“, sagt der Geschäftsführer der „Schlossküche Herrenhausen“: „Wir leben von den Events in den Gärten, die es dieses Jahr ebensowenig geben wird wie den Bustourismus“, so der 47-Jährige, der die meisten Mitarbeiter bis Jahresende in Kurzarbeit lassen muss. „Wir haben zwei Reservierungen für Mittwoch und zwei für Freitag und fangen ganz verhalten mit kleiner Besetzung und kleiner Karte an.“

„Das ist Präsenz zeigen, sonst nichts“

Nun ist das „ Napoli“ in der Deisterstraße erst recht Hannovers kleinste Pizzeria. 28 Plätze kann Paolo Marra sonst anbieten, in Corona-Zeiten darf der Gastronom „gerade mal acht Gäste begrüßen. Das ist Präsenz zeigen, sonst nichts.“ Der 61-Jährige muss den Außer-Haus-Verkauf parallel weiterlaufen lassen, „sonst mache ich ein reines Minus-Geschäft“.

Tanja Machledt hatte gestern ab 16 Uhr auf und bediente bis zum Abend rund 20 Kunden. „Ich wuppe das mit einer Aushilfe und den Azubis alleine“, so die Betreiberin der „Alte Hahnenburg“ in Kirchrode: „Wir können 90 Plätze anbieten und sind gespannt, wie das Geschäft zum Wochenende hin anläuft.“ Erstmal „bin ich froh, dass wir wieder für unsere Gäste da sein dürfen.“

Auch im Restaurant des Hotel Haase in Laatzen muss jeder zweite Platz frei bleiben, zumindest darf dort kein Mensch aus Fleisch und Blut Platz nehmen. Die Haases haben eine kuriose Idee gehabt und diese Plätze mit Schaufensterpuppen besetzt. „Ist super angekommen im Internet“, sagt Ulrike Haase. Nun hoffen sie in Laatzen, dass möglichst viele Gäste neben den Puppen sitzen wollen.

Von Christoph Dannowski und Jens Strube